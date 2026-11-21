البيتكوين دون 55 ألف دولار
وكالات - شهدت عملة البيتكوين انخفاضاً حاداً اليوم السبت إلى دون 55 ألف دولار، مسجلة أدنى قيمة لها منذ سبتمبر 2024، في ظل موجة واسعة من التخلي عن الأصول عالية المخاطر.
وأدى ذلك إلى تصفية مراكز بمليارات الدولارات في سوق العملات المشفرة، وأثار مخاوف من تكبد المزيد من الخسائر، وسط تصاعد العملة الأمريكية.
وهبطت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تقترب من 10 بالمائة، لتتداول عند حوالي 55,789 دولاراً بحلول الساعات الأولى من صباح السبت، مما وسّع خسائرها الفصلية إلى نحو 28 بالمائة، ومحا بذلك مكاسب التعافي التي تحققت خلال شهري أوت وسبتمبر.
فقدت أكثر من نصف قيمتهاوبهذا الانخفاض، تكون بيتكوين قد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أن بلغت مستوى قياسياً تجاوز 126,000 دولار في أكتوبر 2025، حيث كسرت حاجز الدعم السابق عند نحو 57,700 دولار.
وتزامن هذا التراجع الحاد مع موجة بيع قوية طالت أسهم قطاع التكنولوجيا والمعادن الثمينة وبقية الأصول الحساسة للمخاطر، في وقت لجأ فيه المستثمرون إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية بانتظار أسعار الفائدة.
ناسداك يتراجع أكثر من 4 بالمائةكما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة تزيد على 4 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً أضعف مستوياته منذ أفريل، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي في أعقاب الطرح العام الأولي الضخم لـشركة أنثروبيك، حيث هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 14 بالمائة.
شركات أشباه الموصلات والتعدينوفي السياق ذاته، تأثرت بشدة شركات أشباه الموصلات وشركات تعدين العملات المشفرة، فتراجعت أسهم شركة هت 8 بنحو 15 بالمائة، بينما هوت أسهم كل من كور ساينتيفيك وكلين سبارك وبيت دير بـأكثر من 13 بالمائة، لتزداد حدة موجة البيع مع الإغلاق القسري للمراكز المالية ذات الرافعة.
وأدى ذلك إلى تصفية مراكز بمليارات الدولارات في سوق العملات المشفرة، وأثار مخاوف من تكبد المزيد من الخسائر، وسط تصاعد العملة الأمريكية.
وهبطت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تقترب من 10 بالمائة، لتتداول عند حوالي 55,789 دولاراً بحلول الساعات الأولى من صباح السبت، مما وسّع خسائرها الفصلية إلى نحو 28 بالمائة، ومحا بذلك مكاسب التعافي التي تحققت خلال شهري أوت وسبتمبر.
فقدت أكثر من نصف قيمتهاوبهذا الانخفاض، تكون بيتكوين قد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أن بلغت مستوى قياسياً تجاوز 126,000 دولار في أكتوبر 2025، حيث كسرت حاجز الدعم السابق عند نحو 57,700 دولار.
وتزامن هذا التراجع الحاد مع موجة بيع قوية طالت أسهم قطاع التكنولوجيا والمعادن الثمينة وبقية الأصول الحساسة للمخاطر، في وقت لجأ فيه المستثمرون إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية بانتظار أسعار الفائدة.
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