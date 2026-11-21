وكالات -

فقدت أكثر من نصف قيمتها



ناسداك يتراجع أكثر من 4 بالمائة



شركات أشباه الموصلات والتعدين



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