حول الأهلي تأخره إلى ​فوز 3-1 على ضيفه النصر حامل اللقب ليعود للانتصارات ​في البطولة السعودية لكرة القدم للمحترفين مساء الجمعة، إذ سجل إيفان توني وروجر ‌إيبانيز في الشوط الثاني ‌لصاحب الأرض.ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، متأخرا بفارق أربع نقاط عن ⁠النصر ثالث الترتيب.وبعدما تأجلت المباراة، التي كانت مقررة يوم 15 أكتوبر المنقضي، لأسباب "لوجستية"، دخل الأهلي المباراة بحثا عن التعافي من خسارته ​القاسية 6-1 أمام الشباب قبل فترة التوقف الدولية.إلا أن النصر كاد أن يتقدم ⁠مبكرا لولا افتقار أنجيلو للدقة في الدقيقة الثالثة بعدما انطلق من الجانب الأيسر وسدد بجوار القائم.لكن خطأ ⁠من فالنتين أتانجانا لاعب الأهلي عند حافة منطقة الجزاء، جعل سامو كوستا يستخلص الكرة لتصل إلى كريستيانو رونالدو الذي أطلق تسديدة مباشرة في الزاوية السفلية ليمنح التقدم للنصر في الدقيقة 14، ويسجل الهدف رقم 986 في مسيرته.وبدا أن الأهلي سيعيش ليلة صعبة أخرى بعدما تحصل عواد أمان على ركلة جزاء بعدها بأربع ​دقائق، لكن رونالدو، الساعي لتسجيل هدفه رقم ألف، سددها في القائم الأيمن ليهدر فرصة تعزيز الفارق للنصر.و ⁠تمكن جالينو من إدراك التعادل قرب الاستراحة بتسديدة متقنة من ‌خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا بعدما هيأ توني الكرة له بعد تمريرة طويلة لينتهي الشوط الأول 1-1.وأهدر توني فرصة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطالب لاعبو الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط ديميرال عقب عرقلته ‌من عبد الله الحمدان.وبعد الرجوع لحكم الفيديو ⁠المساعد، احتسب الحكم ركلة جزاء سجلها توني بإتقان ليجعل النتيجة 2-1 لصاحب الأرض في الدقيقة 71.ثم استغل الأهلي الزخم وسجل روجر إيبانيز هدف ‌ضمان الفوز بضربة رأس بعدها بأربع دقائق مستفيدا من ركلة ركنية نفذها إدوارد سبيرتسيان وهيأها جالينو لزميله المدافع الذي أفلت من الرقابة ليضع الكرة في شباك ‌الحارس بينتو.ولم ⁠ينجح النصر في العودة في النتيجة، ليتعرض لهزيمته الثانية في البطولة ويبتعد بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.