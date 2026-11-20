DERNIÈRE MINUTE : Dominique de Villepin, fondateur de La France humaniste et ancien Premier ministre, annonce sa candidature à l’élection présidentielle https://t.co/Dnffw80MSz — LCI (@LCI) November 20, 2026

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبقترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة سنة 2027، واضعا بذلك حدا لأشهر من التكهنات بشأن دخوله السباق نحو قصر الإليزيه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في دار أمريكا اللاتينية بالعاصمة باريس.وقال دو فيلبان في مستهل إعلانه:، واصفا قرار الترشح بأنه «قرار صعب وثقيل»، ومعبرا عن حجم المسؤولية التي تنتظر من يتولى قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.وأضاف أن التفكير في تولي هذه المهمة يطرح أسئلة كبيرة بشأن القدرة على تجسيد هذه الوظيفة الرئاسية والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق من سيقود الأمة الفرنسية، في إشارة إلى ما يرافق القرار من قلق وتحديات.واستهل دو فيلبان كلمته باستحضار ذكرى شخصية تعود إلى سبتمبر 1964، عندما كان طفلا مقيما في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وتابع خلالها زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول إلى أمريكا اللاتينية. وقال إن صورة ديغول وقامته الشامخة خلال تلك الجولة، وما جسدته من حضور لفرنسا، ظلت راسخة في ذاكرته، معتبرا أن تلك الصورة شكلت إحدى المحطات المؤثرة في علاقته بفكرة الدولة والتمثيل السياسي لفرنسا.ويحمل اختيار دار أمريكا اللاتينية لإعلان الترشح دلالة رمزية، باعتبار أن هذا الفضاء الثقافي أُحدث بمبادرة من شارل ديغول بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز الحضور الفرنسي في أمريكا اللاتينية. كما يعكس ارتباط دو فيلبان بالمرجعية الديغولية، التي يستند إليها في طرح رؤيته لدور فرنسا ومكانتها الدولية.ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التحركات السياسية والإعلامية التي قام بها دو فيلبان، البالغ من العمر 73 عاما، في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، حيث أسس حركة «فرنسا الإنسانية» (La France humaniste)، وقدم تصورا سياسيا يسعى من خلاله إلى تجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، رافعا شعار تقديم بديل عن القوى السياسية المهيمنة على المشهد الفرنسي.وتستند خلفية المرشح إلى مسيرة سياسية ودبلوماسية بارزة، فقد تولى وزارة الخارجية الفرنسية ثم وزارة الداخلية، قبل أن يصبح رئيسا للحكومة في عهد الرئيس جاك شيراك بين سنتي 2005 و2007. كما ارتبط اسمه بموقف فرنسا الرافض للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق سنة 2003، حين كان وزيرا للخارجية، وهو الموقف الذي عزز حضوره على الساحة الدولية.وعاد دو فيلبان خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة النقاش السياسي، خصوصا من خلال مواقفه المنتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوته إلى الدفاع عن القانون الدولي، إلى جانب انتقاداته للأوضاع السياسية والاجتماعية في فرنسا.وتواجه ترشحات دو فيلبان تحديا أساسيا يتمثل في جمع، وهي العتبة القانونية اللازمة لاعتماد الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية. وكان قد أخفق في استكمال هذا الشرط خلال محاولته السابقة سنة 2012، فيما أعلن فريقه أن لديه حاليا نحو 300 وعد بالتزكية.وتشير استطلاعات الرأي المنشورة قبل إعلان ترشحه إلى حصوله على نسب محدودة من نوايا التصويت، في حدود 3 بالمائة تقريبا، ما يجعل مهمته الانتخابية محفوفة بالتحديات، في ظل تعدد المرشحين واحتدام المنافسة على أصوات الناخبين.وبإعلانه الرسمي، يدخل دومينيك دو فيلبان سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027، مستندا إلى تجربته الحكومية والدبلوماسية وإلى مرجعية ديغولية يسعى من خلالها إلى تقديم نفسه باعتباره مرشحا قادرا على إعادة طرح دور فرنسا ومكانتها، في مرحلة تتسم بتحديات داخلية وخارجية متزايدة.