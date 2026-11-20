كشفت الفنانة اللبنانيةعن وجود مباحثات مع الفنانلتنفيذ ديو غنائي جديد، مشيرة إلى أن انشغاله بالتزاماته الفنية والحفلات الغنائية يؤجل الاتفاق على تفاصيل المشروع.وقالت يارا، في حديث لموقع «ET بالعربي»، إن لقاءات عدة جمعتها بفضل شاكر لمناقشة فكرة التعاون، موضحة أنهما سيجلسان لاحقا لاختيار الأغنية المناسبة، بعد انتهاء ارتباطاته الفنية الحالية.وأعربت عن سعادتها بمشاركته نجاح عودته إلى الحفلات الغنائية، مؤكدة وجود تفاهم فني بينهما. كما أشارت إلى أنها التقت به على المسرح للمرة الثالثة خلال جولته الغنائية، وأنها ترحب بمشاركته في حفلات مقبلة كضيفة شرف.وفي ما يتعلق بطبيعة الديو المنتظر، أوضحت يارا أن أكثر من أغنية مطروحة للنقاش، من دون حسم ما إذا كان العمل الجديد سيأتي على غرار ديو «خدني معك» الذي جمعهما سابقا.كما كشفت عن مشاريعها الغنائية المقبلة، من بينها أغنية منفردة باللهجة اللبنانية وألبوم خليجي، إلى جانب أعمال ومفاجآت أخرى، من بينها تعاون محتمل مع فضل شاكر.