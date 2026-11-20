هددت جماعة أنصار الله الحوثية باستهداف مواقع ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، ردا على إعلان التحالف بقيادة الرياض طلب إخلاء ميناء الحديدة، وما أوردته وسائل إعلام تابعة للجماعة بشأن استهداف محطتي الكهرباء في صعدة والمخا.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن القوات التابعة للجماعة ستعتبر ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر أهدافا لها، في حال تنفيذ تهديدات التحالف بقصف ميناء الحديدة.ودعا سريع الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من تلك الموانئ إلى إخلائها والابتعاد عنها، كما طالب الشركات الملاحية بإخراج سفنها منها فورا.كما حذّر المتحدث الشركات الملاحية الجوية من أن الأجواء السعودية ستكون، وفق تعبيره، مسرحا لعمليات عسكرية خلال الساعات القادمة، مستثنيا الأجواء فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين بأن الطيران السعودي استهدف محطتي الكهرباء في صعدة والمخا.وردا على ما وصفه باستهداف المحطتين، أعلن يحيى سريع أن محطة الشقيق الكهربائية ستكون «هدفا مشروعا» خلال الساعات القادمة، موجها إنذارا إلى العاملين والموظفين لإخلائها فورا، وداعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها.كما أعلن المتحدث أن المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض يمثل، وفق تصريحه، هدفا عسكريا، مطالبا الموظفين والعاملين والمواطنين بالابتعاد عنه فورا.وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد طلبت، في بيان سابق، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة.وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في منشور على منصة «إكس» أرفقه بخريطة توضيحية، إن طلب الإخلاء يأتي حفاظا على سلامة المدنيين.ودعا المالكي المدنيين إلى مغادرة المنطقة المحددة باللون الأحمر في الخريطة، دون أن يحدد موعدا نهائيا للإخلاء أو يوضح الأسباب التي استدعت إصدار هذا الطلب.وتُظهر الخريطة منطقة على الواجهة الساحلية لميناء الحديدة، يتضمن جزء منها مساحة مظللة باللون الأحمر.ويعد ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر من أبرز الموانئ اليمنية، إذ يمثل منفذا رئيسيا لدخول الواردات التجارية والمواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر عسكري متبادل بين السعودية والحوثيين، تخللته غارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية.