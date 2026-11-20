قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تصطدم بفرنسا ومواجهات قوية في بقية المباريات
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي أُجريت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، فيما تشهد بقية المواجهات لقاءات متوازنة بين أبرز المنتخبات المتأهلة.
واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور عقب نهاية منافسات دور المجموعات، حيث ضمت القائمة صاحبي المركزين الأول والثاني في مجموعات المستوى الأول.
وحجزت منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال مقاعدها بعد تصدر مجموعاتها، فيما تأهلت منتخبات بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج عقب احتلالها المركز الثاني.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
1. إسبانيا × فرنسا
2. النرويج × إنجلترا
3. هولندا × البرتغال
4. بلجيكا × ألمانيا
نظام مواجهات ربع النهائي
وتنص لوائح البطولة على مواجهة متصدري المجموعات للمنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعات أخرى، مع تجنب تكرار المواجهات التي شهدتها مرحلة المجموعات.
وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة المركز الثاني، فيما تستضيف المنتخبات المتصدرة مباريات الإياب، بما يمنحها أفضلية خوض مواجهة الحسم على أرضها وأمام جماهيرها.
مواعيد ربع النهائي ونصف النهائي
وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 مارس 2027، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي.
ومن المقرر أن تقام المرحلة النهائية للبطولة خلال الفترة من 9 إلى 13 جوان 2027، لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية.
واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور عقب نهاية منافسات دور المجموعات، حيث ضمت القائمة صاحبي المركزين الأول والثاني في مجموعات المستوى الأول.
وحجزت منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال مقاعدها بعد تصدر مجموعاتها، فيما تأهلت منتخبات بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج عقب احتلالها المركز الثاني.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
1. إسبانيا × فرنسا
2. النرويج × إنجلترا
3. هولندا × البرتغال
4. بلجيكا × ألمانيا
The UEFA Nations League quarter-final draw
NationsLeague https://t.co/LmcE2aZAiy— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026
نظام مواجهات ربع النهائي
وتنص لوائح البطولة على مواجهة متصدري المجموعات للمنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعات أخرى، مع تجنب تكرار المواجهات التي شهدتها مرحلة المجموعات.
وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة المركز الثاني، فيما تستضيف المنتخبات المتصدرة مباريات الإياب، بما يمنحها أفضلية خوض مواجهة الحسم على أرضها وأمام جماهيرها.
مواعيد ربع النهائي ونصف النهائي
وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 مارس 2027، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي.
ومن المقرر أن تقام المرحلة النهائية للبطولة خلال الفترة من 9 إلى 13 جوان 2027، لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية.
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