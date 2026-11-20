The UEFA Nations League quarter-final draw



NationsLeague https://t.co/LmcE2aZAiy— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة، التي أُجريت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية تجمع بين منتخبي، فيما تشهد بقية المواجهات لقاءات متوازنة بين أبرز المنتخبات المتأهلة.واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور عقب نهاية منافسات دور المجموعات، حيث ضمت القائمة صاحبي المركزين الأول والثاني في مجموعات المستوى الأول.وحجزت منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال مقاعدها بعد تصدر مجموعاتها، فيما تأهلت منتخبات بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج عقب احتلالها المركز الثاني.وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:1.2.3.4.وتنص لوائح البطولة على مواجهة متصدري المجموعات للمنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعات أخرى، مع تجنب تكرار المواجهات التي شهدتها مرحلة المجموعات.وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة المركز الثاني، فيما تستضيف المنتخبات المتصدرة مباريات الإياب، بما يمنحها أفضلية خوض مواجهة الحسم على أرضها وأمام جماهيرها.وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة الممتدة من، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي.ومن المقرر أن تقام المرحلة النهائية للبطولة خلال الفترة من، لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية.