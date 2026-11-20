ما الذي يتحسن بعد الإقلاع عن التدخين؟



تغيرات لا يمكن عكسها



أكدت أخصائية أمراض الرئة الدكتورة أولغا تاراسوفا أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يؤدي، خلال أشهر، إلى تراجع السعال والتهاب الشعب الهوائية، فضلا عن تحسن جزئي في وظائف الرئة.وأوضحت أن التغيرات البنيوية غير القابلة للعكس في الرئتين، مثل انتفاخ الرئة والتليف، تتطور عادة على مدى سنوات، لكنها أشارت إلى أن بعض الحوادث، مثل التلف الشديد للرئتين الناجم عن التدخين الإلكتروني، قد تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها في وقت وجيز.وقالت تاراسوفا إن التدخين يتسبب في عدة تغيرات على مستوى الرئتين، أولها الإجهاد التأكسدي والالتهاب، إذ تلحق السموم والمعادن الثقيلة الضرر بالخلايا، ما يؤدي إلى التهاب مزمن.ويتمثل التأثير الثاني في تلف الحويصلات الهوائية نتيجة تعرض أنسجة الرئة للغازات الساخنة والمواد الكيميائية، وينطبق ذلك بشكل خاص على الشيشة والسجائر الإلكترونية. وأشارت الطبيبة إلى تسجيل حالات نادرة من الالتهاب الرئوي المرتبط باستنشاق المركبات الزيتية والغازات ذات درجات الحرارة المرتفعة (PAFO) لدى مدخني الشيشة.أما التأثير الثالث، فيتمثل في تراجع وظائف الرئة، إذ قد يعاني حتى الأشخاص الذين يدخنون الشيشة لفترات قصيرة من السعال المزمن وانخفاض السعة الرئوية الإجمالية مقارنة بغير المدخنين.وأضافت أن التغيرات الأولى في الرئتين قد تبدأ بعد بضعة أشهر من التدخين المنتظم، لكنها تكون في أغلب الأحيان قابلة للعكس.وشددت أخصائية أمراض الرئة على أن الطريقة الأكثر موثوقية للحد من تعرض الرئتين للمواد السامة تتمثل في الإقلاع التام عن التدخين والتوقف عن استنشاق الرذاذ الناتج عن السجائر الإلكترونية، مؤكدة أن الإقلاع يظل مفيدا حتى للأشخاص الذين مارسوا هذه العادة لسنوات طويلة.وأوضحت أن السعال والتهاب الشعب الهوائية والالتهابات، فضلا عن التراجع الجزئي في وظائف الرئة، قد تشهد تحسنا خلال أشهر من الإقلاع عن التدخين.في المقابل، أشارت الطبيبة إلى أن بعض الأضرار لا يمكن علاجها، ومن بينها انتفاخ الرئة الناجم عن تدمير الحويصلات الهوائية، والتليف الذي يؤدي إلى تندب أنسجة الرئة، إضافة إلى التغيرات ما قبل السرطانية.