أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته إلى الصين حققت نتائج استثنائية، مؤكدا أن كل شيء سار على نحو ممتاز وأن الزيارة أسهمت في بناء علاقات وصفها بـ«الخيالية».وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة «إن بي سي»، إنه يمنح الزيارة، مضيفا: «أعتقد أنها كانت 12 درجة. كل شيء سار على نحو ممتاز… لقد بُنيت علاقات خيالية».وأضاف الرئيس الأمريكي أن الزيارة أسهمت في بناء علاقات استثنائية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة تلك العلاقات أو نتائج المباحثات.وجرت قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في مدينة شينجين، لبحث قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.وبحسب قناتي «إن بي سي» و«إيه بي سي»، جاء تقييم ترامب بـ«12» في سياق حديثه عن الاجتماع الثلاثي مع بوتين وشي، إذ وصفه بأنه سار على نحو رائع، مشيرا إلى أن الاجتماع عزز علاقاته بالزعيمين.وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن القادة ناقشوا أيضا الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، واستمر الاجتماع نحووكان ترامب قد أمضى ثلاثة أيام في آسيا، بدأها بالفلبين قبل أن يتوجه إلى الصين لحضور قمة «أبيك». واستقبله الرئيس الصيني شخصيا في مطار شنتشن لدى وصوله يوم 18 نوفمبر، في بادرة وُصفت بأنها غير متوقعة.وسبقت هذه القمة زيارة دولة أجراها ترامب إلى الصين في ماي 2026.ووصف بوتين اللقاء بأنه الأول من نوعه بمشاركة قادة ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فيما اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه يمثل علامة أخرى على نهاية النظام العالمي أحادي القطبية.