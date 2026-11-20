أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" أن رحلته من الصين إلى واشنطن ستكون الأطول في تاريخ الطائرة الرئاسية، حيث ستستغرق 15 ساعة متواصلة دون توقف.وقال ترامب إن الطائرة زودت بنحو مليون رطل من الوقود لتمكينها من قطع المسافة دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الرحلة ستدخل التاريخ بوصفها أطول رحلة متواصلة تسجلها "إير فورس وان".وفي لفتة احتفائية، أرسل ترامب إلى جميع الموجودين على متن الطائرة، بمن فيهم الصحافيون الثلاثة عشر المرافقون، بطاقة تذكارية للرحلة تحمل توقيعه.في غضون ذلك، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "في طريق العودة إلى واشنطن العاصمة قادما من الصين، لقد كانت رحلة عظيمة وذات أهمية بالغة".وأضاف: "سأعقد مؤتمرا صحفيا غدا في الساعة الثانية عشرة ظهرا في البيت الأبيض. كما سأناقش الاتفاقيات التجارية مع تايلاند والفلبين ودول أخرى".وجرت أمس الخميس قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في مدينة شينجين لبحث الأمن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.