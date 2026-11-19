خمس حوادث في أقل من أسبوع



روايات رسمية: صيانة وتحديثات



شكوك في الكونغرس



أفادت مصادر لشبكة «فوكس نيوز» بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) تواجه، لليوم الثالث على التوالي، انقطاعا في شبكة اتصالاتها الداخلية.وكانت «فوكس نيوز» قد أفادت، الثلاثاء، بأن الشبكة السرية الداخلية للوكالة تشهد انقطاعات متقطعة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الأمر يتعلق بتراجع مؤقت في الأداء خلال صيانة روتينية مجدولة.ونقلت الشبكة عن مصدر آخر أن السبب يعود إلى مشكلة تقنية وليس إلى هجوم سيبراني، مشيرا إلى أن الاتصالات الحيوية لم تتأثر بفضل وجود منشآت احتياطية.وأكد كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين أنهم لم يعثروا على أدلة تربط موجة الانقطاعات التي طالت قطاعات الطيران والمصارف والاتصالات ووكالة الأمن القومي بهجوم سيبراني منسق، رغم تزايد الشكوك السياسية بشأنها.وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أمام لجنة في مجلس النواب، إنه «واثق بنسبة 98 بالمئة» من أن الانقطاعات لا تعود إلى نشاط خبيث من جانب خصوم أجانب، لكنه أقر بأنه لم يشهد من قبل هذا العدد من الانقطاعات خلال فترة قصيرة.تعطل خدمات شركة مايكروسوفت في عشرات الدول، وعزت الشركة ذلك إلى ترقية في سعة الشبكة.توقف وطني للرحلات الجوية أدى إلى تأخير أكثر من 10 آلاف رحلة. وأفادت تقارير بأن السبب يعود إلى تحديث لراوتر في ولاية أركنساس تسبب في إرهاق شبكة الاتصالات.خلل برمجي في مصرف «تشيس» أدى إلى تأخير معاملات مصرفية، فيما تسبب انقطاع في أنظمة شركة «يونايتد» في تأخير رحلاتها لأكثر من 90 دقيقة.تسجيل انقطاعات متقطعة في شبكة الاتصالات السرية لوكالة الأمن القومي، وهي الانقطاعات التي دخلت يومها الثالث، بحسب «فوكس نيوز».قال مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إن هذه الانقطاعات «حوادث منفصلة مرتبطة بالصيانة والتغييرات التقنية»، مؤكدا عدم وجود مؤشرات على تورط جهات خارجية أو أطراف مدعومة من دول.من جانبه، أكد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كريستوفر رايا، عدم وجود مؤشرات على أي نشاط سيبراني خبيث.وقالت وكالة الأمن القومي إنها شهدت «تراجعا مؤقتا في الأداء خلال صيانة روتينية مجدولة»، فيما امتنع مسؤول عن تقديم تفاصيل بشأن السبب، مشيرا إلى أن عملية التصحيح تسير «ببطء أكبر من المتوقع».رأى النائب الجمهوري مايك ماكول أن تزامن انقطاع الاتصالات في الوكالة مع الحوادث الأخرى يثير الريبة، فيما انتقد نواب ديمقراطيون تقليص عدد موظفي وكالة الأمن السيبراني من 3400 إلى 2200 موظف.وتأتي هذه الانقطاعات قبل أيام من موسم السفر بمناسبة عيد الشكر.