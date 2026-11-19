وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي القمة الثلاثية الأولى التي جمعت قادة روسيا والصين والولايات المتحدة بأنها حدث تاريخي بالغ الأهمية، يمكن اعتباره «قمة للسلام».وقال وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شينجين الصينية، إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه في التاريخ بين رؤساء الدول الثلاث، مشيرا إلى أهميته الكبيرة وتأثيره العميق، واصفا إياه بأنه حدث بارز سيدخل التاريخ.وأضاف أن الاجتماع الثلاثي جرى في أجواء صريحة وودية وبنّاءة، وأسفر عن التوصل إلى سلسلة من التفاهمات والاتفاقات.وأكد وزير الخارجية الصيني أنه «يمكن القول إن هذه كانت قمة للسلام»، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وعقد القادة الثلاثة، الخميس 19 نوفمبر، أول اجتماع من نوعه على هامش قمة «أبيك» في شينجين، حيث بحثوا القضايا الدولية الرئيسية وسبل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي.وفي أعقاب اللقاء، أصدرت الدول الثلاث إعلانا مشتركا بعنوان «إعلان رؤساء دول الصين وروسيا والولايات المتحدة لأجل السلام»، أكدت فيه التزامها بإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.كما اتفقت الدول الثلاث على إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تقع مطلقا.وتضمن الإعلان خططا لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، مع التأكيد على أهمية استقرار إمدادات الطاقة، إلى جانب التشديد على احترام حصانة مسؤولي الدول وعدم إساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة.من جانبه، أعرب بوتين خلال القمة عن استعداد روسيا للتعاون مع الصين والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والحوار المتكافئ والتعايش السلمي، بما يشمل تعزيز أمن الطاقة والغذاء والتعاون الدولي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.وبحسب وزارة الخارجية الصينية، تناولت المباحثات أيضا الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، فضلا عن منع الانتشار النووي.واستضافت مدينة شينجين قمة «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر، بمشاركة قادة وممثلي اقتصادات المنتدى الـ21، بينها روسيا، وصدر في ختام أعمالها إعلان مشترك.