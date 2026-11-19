أضرار في برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة



التحالف يعلن اعتراض تهديد صاروخي وتدمير منصات إطلاق



أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لهجوم نُسب إلى جماعة الحوثيين، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي، في بيان، إن أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض «تعرض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة»، مؤكدا عدم وقوع إصابات.واعتبر المتحدث أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت عملها فور وقوع الحادث، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معه وحماية الأرواح والممتلكات.وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في وقت سابق بأن أطول ناطحة سحاب في الرياض، التي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تعرضت للاستهداف بصاروخ يُشتبه في أن جماعة الحوثيين أطلقته.ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن البرج، الواقع في مركز الملك عبد الله المالي، تعرض لضربة صاروخية، أدت إلى تحطم نوافذ في سبعة إلى ثمانية طوابق، فضلا عن تضرر أجزاء من واجهته المعدنية.وأضافت أن مداخل المركز المالي أُغلقت، وأُخلي الموجودون فيه، فيما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في الموقع.من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، تعامله مع تهديد صاروخي أُطلق باتجاه الرياض، مشيرا إلى أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية يجري حصرها.كما أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، قال إن الحوثيين استخدموها في استهداف الرياض.وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير منصة أخرى لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، مشيرا إلى استخدامها في محاولة لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة.وتأتي هذه الإعلانات في سياق تصعيد عسكري تشهده الساحة اليمنية، مع تكثيف الهجمات الصاروخية المتبادلة بين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى.وفي المقابل، تذكر وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات جوية سعودية استهدفت مدنا ومناطق يمنية، من بينها مناطق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات.