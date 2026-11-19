اعتراف الأب أمام سائق التوك توك



كشفت شهادة أحد شهود العيان تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل الطفلة المصرية، البالغة من العمر، بعد اختفائها لمدة ثلاثة أيام في ظروف غامضة.وروى رجب الغزالي، سائق توك توك، اللحظات التي سبقت انكشاف الجريمة، والاعتراف الذي أدلى به والد الطفلة أمامه.وقال الغزالي إنه كان يستقل مركبته برفقة أحد أبناء القرية، عقب انتشار خبر اختفاء فريدة، عندما تلقى اتصالًا من والدها يخبره فيه بأنه يعرف مكان ابنته، وأنه موجود بمنطقة «إسماعيل بركة».وأضاف أنه توجه برفقة مرافقه إلى المكان، لكنهما لم يعثرا على الأب، فاتصل به مجددًا، فأبلغه بأنه انتقل إلى «طريق الجزائر» في اتجاه طريق القاصد. وتوجه السائق بمفرده إلى المكان، بينما عاد مرافقه إلى القرية.وبحسب رواية السائق، فقد فوجئ فور لقائه بالأب باعترافه قائلًا: «أنا رميت بنتي في المية بإيديا»، ما أصابه بالصدمة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتلقي القبض على المتهم.وتعود الواقعة إلى يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، عندما اختفت فريدة، تلميذة الصف الخامس الابتدائي، بعد خروجها من منزل أسرتها بقرية كفر طنبدي. واستمرت عمليات البحث عنها ثلاثة أيام، تخللتها استغاثات من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ومع تكثيف التحريات الأمنية، كشفت التحقيقات أن والد الطفلة كان آخر من شوهد برفقتها، وأنه اصطحبها إلى ترعة القرية ودفعها عمدًا في المياه، ما أدى إلى وفاتها غرقًا.وأفادت المعطيات بأن الأب أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بتكرار شكاوى الأهالي والجيران من ابنته واتهامها بالسرقة، وهو ما قال إنه تسبب له في حرج مستمر ودفعه إلى التخلص منها.وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفلة، فيما أثارت الجريمة حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.