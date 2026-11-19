هوس «GTA 6» يدفع مدارس بريطانية إلى اتخاذ تدابير لضمان حضور الطلاب للحصص الدراسية
ذكرت صحيفة «التلغراف» أن مدارس بريطانية أرسلت رسائل إلى أولياء الأمور، طالبتهم فيها بضمان حضور أبنائهم الحصص الدراسية، وذلك تزامنا مع إطلاق لعبة «GTA 6» المرتقبة.
وجاء في مقال الصحيفة: «أرسلت المدارس في مختلف أنحاء البلاد رسائل إلى العائلات مسبقا، تحثها فيها على ضمان حضور أبنائها الحصص الدراسية يوم الخميس».
ووفقا للصحيفة، تلجأ المدارس إلى وسائل مختلفة لتشجيع الطلاب على حضور الحصص الدراسية في الأيام التي تلي إطلاق اللعبة. فعلى سبيل المثال، تنظم بعض المدارس سحوبات على جوائز تشمل قسائم شراء من المتاجر الإلكترونية، مقابل حضور الطلاب.
وتخطط إحدى المدارس في مدينة برمنغهام لاستئجار حافلة صغيرة لإحضار الطلاب المتغيبين إلى الحصص، فيما حددت مدرسة أخرى مواعيد امتحانات تجريبية خلال هذا الأسبوع.
وكانت شركة «Rockstar Games» قد أعلنت عن الإطلاق العالمي للعبة «Grand Theft Auto VI» (GTA 6)، بعد سنوات من انتظار عشاق السلسلة صدور الجزء الجديد. وكان اللاعبون في نيوزيلندا من أوائل من تمكنوا من تجربة اللعبة مع حلول منتصف ليل الخميس، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة.
وتدور أحداث اللعبة في مدينة «Vice City»، المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية. ورغم الكشف عن جوانب عديدة من اللعبة، لا تزال شركة «Rockstar» تحتفظ بتفاصيل تتعلق بشخصيات وأماكن وأنشطة إضافية، كما لم تعلن عن كامل طاقم الأداء الصوتي.
ويأتي إطلاق اللعبة في ظل النجاح التجاري الكبير للسلسلة، التي تجاوزت مبيعاتها 470 مليون نسخة حول العالم، فيما تخطت مبيعات لعبة «Grand Theft Auto V» وحدها 230 مليون نسخة منذ إطلاقها عام 2013.
وجاء في مقال الصحيفة: «أرسلت المدارس في مختلف أنحاء البلاد رسائل إلى العائلات مسبقا، تحثها فيها على ضمان حضور أبنائها الحصص الدراسية يوم الخميس».
ووفقا للصحيفة، تلجأ المدارس إلى وسائل مختلفة لتشجيع الطلاب على حضور الحصص الدراسية في الأيام التي تلي إطلاق اللعبة. فعلى سبيل المثال، تنظم بعض المدارس سحوبات على جوائز تشمل قسائم شراء من المتاجر الإلكترونية، مقابل حضور الطلاب.
وتخطط إحدى المدارس في مدينة برمنغهام لاستئجار حافلة صغيرة لإحضار الطلاب المتغيبين إلى الحصص، فيما حددت مدرسة أخرى مواعيد امتحانات تجريبية خلال هذا الأسبوع.
وكانت شركة «Rockstar Games» قد أعلنت عن الإطلاق العالمي للعبة «Grand Theft Auto VI» (GTA 6)، بعد سنوات من انتظار عشاق السلسلة صدور الجزء الجديد. وكان اللاعبون في نيوزيلندا من أوائل من تمكنوا من تجربة اللعبة مع حلول منتصف ليل الخميس، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة.
وتدور أحداث اللعبة في مدينة «Vice City»، المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية. ورغم الكشف عن جوانب عديدة من اللعبة، لا تزال شركة «Rockstar» تحتفظ بتفاصيل تتعلق بشخصيات وأماكن وأنشطة إضافية، كما لم تعلن عن كامل طاقم الأداء الصوتي.
ويأتي إطلاق اللعبة في ظل النجاح التجاري الكبير للسلسلة، التي تجاوزت مبيعاتها 470 مليون نسخة حول العالم، فيما تخطت مبيعات لعبة «Grand Theft Auto V» وحدها 230 مليون نسخة منذ إطلاقها عام 2013.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340061