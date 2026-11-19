ذكرت صحيفةأن مدارس بريطانية أرسلت رسائل إلى أولياء الأمور، طالبتهم فيها بضمان حضور أبنائهم الحصص الدراسية، وذلك تزامنا مع إطلاق لعبةالمرتقبة.وجاء في مقال الصحيفة: «أرسلت المدارس في مختلف أنحاء البلاد رسائل إلى العائلات مسبقا، تحثها فيها على ضمان حضور أبنائها الحصص الدراسية يوم الخميس».ووفقا للصحيفة، تلجأ المدارس إلى وسائل مختلفة لتشجيع الطلاب على حضور الحصص الدراسية في الأيام التي تلي إطلاق اللعبة. فعلى سبيل المثال، تنظم بعض المدارستشمل قسائم شراء من المتاجر الإلكترونية، مقابل حضور الطلاب.وتخطط إحدى المدارس في مدينةلاستئجار حافلة صغيرة لإحضار الطلاب المتغيبين إلى الحصص، فيما حددت مدرسة أخرى مواعيد امتحانات تجريبية خلال هذا الأسبوع.وكانت شركةقد أعلنت عن الإطلاق العالمي للعبة، بعد سنوات من انتظار عشاق السلسلة صدور الجزء الجديد. وكان اللاعبون فيمن أوائل من تمكنوا من تجربة اللعبة مع حلول منتصف ليل الخميس، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة.وتدور أحداث اللعبة في مدينة، المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية. ورغم الكشف عن جوانب عديدة من اللعبة، لا تزال شركة «Rockstar» تحتفظ بتفاصيل تتعلق بشخصيات وأماكن وأنشطة إضافية، كما لم تعلن عن كامل طاقم الأداء الصوتي.ويأتي إطلاق اللعبة في ظل النجاح التجاري الكبير للسلسلة، التي تجاوزت مبيعاتهاحول العالم، فيما تخطت مبيعات لعبةوحدهامنذ إطلاقها عام 2013.