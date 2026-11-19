التجارة والاستثمار



ويدعوإلى بناء، ومواصلة جعل المنطقةوالرائدة في التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما يتماشى معتؤكد الوثيقة الالتزام ببيئة تجارية واستثمارية، وتعزيز، بما يشمل المضي في أجندةكما تدعم، وترحب بالإطار التعاوني للرقمنة التجارية للفترة، وتعزيزوحمايةوتتناول الوثيقة عدة محاور:تعزيز الترابط المادي والمؤسسي، وانسيابية سلاسل الإمداد، خاصة السلع الأساسية والطاقة، والاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات.تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومعالجة مخاطر سوء الاستخدام والخصوصية، وسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني.إعداد القوى العاملة والتعلم مدى الحياة، وأمن الطاقة مع حق كل اقتصاد في تحديد مزيج طاقته، والأمن الغذائي، ومكافحة الفساد العابر للحدود واستعادة الأصول.تسهيل الوصول إلى التمويل والأدوات الرقمية ودمج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية.وفي الختام، شكر القادةعلى الاستضافة، وأُعلن جدول الاستضافات المستقبلية، وفق الترتيب التالي:2027202820302031203220332034