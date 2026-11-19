قادة بلدان «آبيك» يصدرون «إعلان شينجين» 2026
تبنّى قادة الدول الأعضاء في منتدى «آبيك»، في ختام قمتهم بمدينة شينجين الصينية التي استمرت يومي 18 و19 نوفمبر، «إعلان شينجين» 2026.
ويدعو الإعلان إلى بناء مجتمع إقليمي من أجل الازدهار المشترك، ومواصلة جعل المنطقة المحرّك الرئيسي للنمو العالمي والرائدة في التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية بوتراجايا لعام 2040.
التجارة والاستثمارتؤكد الوثيقة الالتزام ببيئة تجارية واستثمارية حرّة ومفتوحة وعادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ بمستقبلها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يشمل المضي في أجندة منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ.
كما تدعم الرقمنة والابتكار، وترحب بالإطار التعاوني للرقمنة التجارية للفترة 2027–2030، وتعزيز التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية والبيانات.
وتتناول الوثيقة عدة محاور:
- الترابط الإقليمي: تعزيز الترابط المادي والمؤسسي، وانسيابية سلاسل الإمداد، خاصة السلع الأساسية والطاقة، والاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات.
- الابتكار والتحول الرقمي: تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومعالجة مخاطر سوء الاستخدام والخصوصية، وسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني.
- النمو الشامل والأمن: إعداد القوى العاملة والتعلم مدى الحياة، وأمن الطاقة مع حق كل اقتصاد في تحديد مزيج طاقته، والأمن الغذائي، ومكافحة الفساد العابر للحدود واستعادة الأصول.
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسهيل الوصول إلى التمويل والأدوات الرقمية ودمج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية.
وفي الختام، شكر القادة الصين ومدينة شينجين على الاستضافة، وأُعلن جدول الاستضافات المستقبلية، وفق الترتيب التالي:
- فيتنام: 2027
- المكسيك: 2028
- سنغافورة: 2030
- اليابان: 2031
- تشيلي: 2032
- بابوا غينيا الجديدة: 2033
- بيرو: 2034
ويدعو الإعلان إلى بناء مجتمع إقليمي من أجل الازدهار المشترك، ومواصلة جعل المنطقة المحرّك الرئيسي للنمو العالمي والرائدة في التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية بوتراجايا لعام 2040.
التجارة والاستثمارتؤكد الوثيقة الالتزام ببيئة تجارية واستثمارية حرّة ومفتوحة وعادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ بمستقبلها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يشمل المضي في أجندة منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ.
كما تدعم الرقمنة والابتكار، وترحب بالإطار التعاوني للرقمنة التجارية للفترة 2027–2030، وتعزيز التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية والبيانات.
وتتناول الوثيقة عدة محاور:
- الترابط الإقليمي: تعزيز الترابط المادي والمؤسسي، وانسيابية سلاسل الإمداد، خاصة السلع الأساسية والطاقة، والاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات.
- الابتكار والتحول الرقمي: تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومعالجة مخاطر سوء الاستخدام والخصوصية، وسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني.
- النمو الشامل والأمن: إعداد القوى العاملة والتعلم مدى الحياة، وأمن الطاقة مع حق كل اقتصاد في تحديد مزيج طاقته، والأمن الغذائي، ومكافحة الفساد العابر للحدود واستعادة الأصول.
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسهيل الوصول إلى التمويل والأدوات الرقمية ودمج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية.
وفي الختام، شكر القادة الصين ومدينة شينجين على الاستضافة، وأُعلن جدول الاستضافات المستقبلية، وفق الترتيب التالي:
- فيتنام: 2027
- المكسيك: 2028
- سنغافورة: 2030
- اليابان: 2031
- تشيلي: 2032
- بابوا غينيا الجديدة: 2033
- بيرو: 2034
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