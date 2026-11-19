وكالات -

جوائز لمنع الغياب عن المدارس



شركات تمنح موظفيها إجازات



اتفاقيات عائلية من أجل لعبة إلكترونية



اللعبة تصل إلى الجيش الأمريكي



«إنفلونزا GTA» تعود بعد 13 عاماً



ما سر انتظار استمر 13 عاماً؟



بطاقات هدايا للطلاب مقابل الحضور إلى المدارس، وإجازات استثنائية للموظفين، واتفاقيات عائلية يوقعها الأزواج لضمان عدم مقاطعتهم أثناء اللعب، بل وحتى عطلة مدتها أربعة أيام تُعرض على جنود أمريكيين مقابل تمديد خدمتهم العسكرية. قرارات تبدو متباعدة، لكنها تشترك في سبب واحد: لعبة إلكترونية ينتظرها الملايين منذ 13 عاماً.وقبل إطلاق الجزء السادس من سلسلة «غراند ثفت أوتو» (Grand Theft Auto VI)، المعروفة اختصاراً باسم «GTA 6»، بدأت تداعيات اللعبة تتجاوز شاشات الحواسيب وأجهزة الألعاب، بعدما دفعت مؤسسات تعليمية وشركات إلى اتخاذ إجراءات غير مألوفة للتعامل مع حماس اللاعبين واحتمالات تغيبهم عن الدراسة والعمل.فاللعبة التي تطورها شركة «روكستار غيمز» (Rockstar Games) أصبحت واحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية، وسط ترقب واسع للجزء الجديد بعد انتظار دام 13 عاماً منذ صدور الجزء الخامس.في أيرلندا الشمالية، وجدت إدارة مدرسة «بلفاست بويز موديل» نفسها أمام تحد غير معتاد، بعدما تزامن موعد إطلاق اللعبة مع امتحان مهم في مادة الرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية.وخشية أن يفضل بعض الطلاب البقاء في منازلهم لتجربة اللعبة، أعلنت المدرسة تنظيم سحب على بطاقتي هدايا بقيمة 70 جنيهاً إسترلينياً لكل منهما، لاستخدامهما في متجري «بلاي ستيشن» و«إكس بوكس».واشترطت المدرسة حضور الطلاب يومي الخميس والجمعة للدخول في السحب، في محاولة لتشجيعهم على الالتزام بالدوام المدرسي وعدم تفويت امتحاناتهم.ولم تكن هذه المدرسة الوحيدة التي لجأت إلى هذه الطريقة، إذ أعلنت مدرسة «سانت جون الكاثوليكية» في مدينة بيشوب أوكلاند الإنجليزية سحباً على بطاقة مشتريات من «أمازون» بقيمة 65 جنيهاً إسترلينياً، لفائدة الطلاب الذين يحضرون ويكملون يومهم الدراسي بالتزامن مع إطلاق اللعبة.في المقابل، اختارت مدارس أخرى توجيه تحذيرات مباشرة إلى أولياء الأمور، مؤكدة أن التغيب من أجل ممارسة الألعاب الإلكترونية سيُسجل غياباً غير مصرح به، وفق ما أوردته مجلة «تي إي إس» (TES) البريطانية المتخصصة في شؤون التعليم.إذا كانت المدارس تحاول إبقاء طلابها داخل الفصول، فإن بعض الشركات قررت التعامل مع الحماس للعبة بطريقة مختلفة تماماً، عبر منح الموظفين فرصة للبقاء في منازلهم والاستمتاع بالإصدار الجديد.فقد أعلنت شركة «لوجيتك» (Logitech)، المتخصصة في صناعة ملحقات الحواسيب والألعاب الإلكترونية، منح موظفيها، البالغ عددهم نحو 7 آلاف شخص، يوم إجازة إضافياً تحت اسم «يوم اللعب» (Game Day).وتتيح المبادرة للموظفين الاستفادة من يوم الإجازة بمناسبة إطلاق اللعبة أو في موعد آخر، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به الإصدار الجديد.أما في الهند، فذهبت شركة التصميم الداخلي «إندي باي تشيرزكارت» (Inde by ChairsCarte)، ومقرها مدينة تشيناي، إلى أبعد من ذلك، إذ أعلنت تعطيل العمل يوم 19 نوفمبر، ليشمل القرار الموظفين والمتدربين والعاملين المستقلين المتعاونين معها.وأوضح مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي كيشور شانموغام أن فريق العمل نشأ مع سلسلة الألعاب، وأن انتظار الجزء الجديد استمر 13 عاماً، ولذلك قرر ألا يكون يوم إطلاقه يوم عمل عادياً.وفي الولايات المتحدة، أعلنت شركة «برغر موتورسبورتس» (Burger Motorsports)، المتخصصة في قطع غيار السيارات، تعليق عملياتها مؤقتاً بالتزامن مع إطلاق اللعبة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.لم تتوقف الاستعدادات لإطلاق اللعبة عند المدارس والشركات، بل امتدت إلى المنازل، حيث لجأ بعض عشاقها إلى إبرام اتفاقيات مع أفراد أسرهم لضمان قضاء أطول وقت ممكن أمام الشاشات دون مقاطعة.ففي أسكتلندا، أقنع البريطاني شون ليتل، البالغ من العمر 38 عاماً، زوجته وابنته البالغة 13 عاماً بتوقيع اتفاقية تمنحه أسبوعاً كاملاً للعب دون إزعاج، مقابل دفع 50 جنيهاً إسترلينياً لزوجته و20 جنيهاً لابنته، فضلاً عن رفع مساهمته الأسبوعية في نفقات الأسرة إلى 500 جنيه إسترليني، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».وفي سنغافورة، وضع صانع المحتوى جوليان تاي، البالغ 34 عاماً، اتفاقية من خمسة بنود مع زوجته ليزا تشان، البالغة 26 عاماً، لتنظيم حياتهما خلال الأيام العشرة الأولى بعد إطلاق اللعبة.وشملت الاتفاقية تأجيل الطلبات المنزلية غير العاجلة، وتجنب مقاطعته أثناء تنفيذ المهام داخل اللعبة، ومنحه وقتاً للهدوء عند خسارته.وأثارت الاتفاقية تفاعلاً واسعاً وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الزوجين أوضحا لوكالة رويترز أنها مجرد مزحة بينهما، ولا تعني التخلي عن مسؤولياتهما العائلية أو المهنية.وامتدت الظاهرة إلى إحدى الوحدات العسكرية الأمريكية، ففي قاعدة «فورت ستيوارت» بولاية جورجيا، عرضت كتيبة المهندسين التاسعة على جنود مؤهلين الحصول على إجازة لمدة أربعة أيام تتزامن مع إطلاق اللعبة، مقابل إعادة التجنيد وتمديد خدمتهم العسكرية.وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، جاءت المبادرة ضمن حوافز إعادة التجنيد، مستفيدة من الشعبية الواسعة التي تحظى بها اللعبة بين الشباب.القلق من التغيب بسبب اللعبة ليس جديداً، إذ ظهر تعبير «إنفلونزا GTA» مع إصدار الجزء الخامس عام 2013، في إشارة ساخرة إلى الموظفين الذين يدّعون المرض للحصول على إجازة يقضونها في اللعب.ومع اقتراب إصدار الجزء السادس، عاد المصطلح إلى الواجهة، وسط مؤشرات على ارتفاع طلبات الإجازة في بعض أماكن العمل.ونقلت وكالة رويترز عن شركة «بامبو إتش آر» (BambooHR) المتخصصة في إدارة الموارد البشرية أن طلبات الإجازة المدفوعة ليوم إطلاق اللعبة ارتفعت بنحو 13 بالمائة مقارنة بيوم اعتيادي خلال شهر نوفمبر.وفي مؤشر آخر، كشفت بيانات شركة «يو كيه جي» (UKG)، التي حللت طلبات الإجازة لعينة تضم نحو مليوني موظف أمريكي، عن ارتفاع الطلبات لليوم نفسه بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالمعدل المعتاد، حسب صحيفة «واشنطن بوست».تعود بداية سلسلة «غراند ثفت أوتو» إلى عام 1997، لكن الجزء الخامس، الذي صدر عام 2013، حقق نجاحاً تجارياً واسعاً، وتجاوزت مبيعاته 230 مليون نسخة حول العالم، ليصبح واحداً من أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً في التاريخ.وبعد انتظار استمر 13 عاماً، تستعد شركة «روكستار غيمز» لإطلاق الجزء السادس يوم 19 نوفمبر 2026، على جهازي «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس»، وفق موقعها الرسمي.وتدور أحداث اللعبة في ولاية أمريكية خيالية تحمل اسم «ليونيدا»، مستوحاة من ولاية فلوريدا، وتضم مدينة «فايس سيتي» التي تعود إلى السلسلة بحلة جديدة، مع شخصيتين رئيسيتين هما جيسون ولوسيا.غير أن الاهتمام الكبير باللعبة ترافق مع مخاوف بشأن محتواها، الذي يتضمن مشاهد عنف وجريمة وموضوعات مخصصة للبالغين.وأشارت مجلة «تي إي إس» إلى أن التصنيف العمري للعبة في بريطانيا هو 18 عاماً فما فوق، وهو ما أثار تساؤلات بشأن اهتمام طلاب المدارس بها، ومسؤولية الأسر في مراقبة استخدام أبنائها للألعاب الإلكترونية.