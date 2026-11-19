وقال دميترييف، عقب اجتماع بوتين وترامب في مدينة شينجين الصينية، إن الحوار بين الزعيمين «مهم للغاية»، مشيراً إلى أنهما عازمان على التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.وأضاف أن أطرافاً أوروبية تحاول عرقلة هذا الحوار، وأن جهات عدة تسعى إلى الحيلولة دون استمراره، في وقت يتابع فيه العالم هذا التواصل بين الرئيسين.وشدد دميترييف على أهمية استمرار الحوار بين بوتين وترامب، ليس فقط من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، بل أيضاً لتطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المجال الاقتصادي.وكان بوتين وترامب قد التقيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك» في مدينة شينجين الصينية، قبيل قمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس الصيني شي جين بينغ.وتنعقد قمة «آبيك» بمشاركة قادة 21 دولة تمثل نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونصف التجارة الدولية، فيما تشهد المدينة لقاءات ثنائية وثلاثية وموسعة بين قادة الدول المشاركة.