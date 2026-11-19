ماسك ينأى بنفسه عن "ماغا" ويدافع عن رئيس "إنفيديا"
أعلن إيلون ماسك أنه لا ينتمي إلى حركة "ماغا"، وأن إنفاقه مئات ملايين الدولارات على دعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لم يحقق النتائج المنشودة.
وجاء ذلك خلال مشاركته عن بعد من الصين في قمة "ديل بوك" التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز، حيث قال: "أنا لست من ماغا… إذا كان ذلك يعني التزاماً أعمى بمجموعة من سياسات الحزب الجمهوري، فمن المؤكد أنني لا أمتلك ذلك".
ويأتي هذا التنصل رغم ارتباط ماسك الوثيق سابقاً بـلرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركته، ودعمه المالي الضخم لـمرشحي الحزب الجمهوري.
"غبي إلى حد ما"واعترف ماسك بأن إنفاقه، الذي قُدّر بنحو 445 إلى نصف مليار دولار في الدورة الانتخابية الأخيرة، فشل في تحقيق النتائج المرجوة، قائلاً إنه يشعر بأنه "غبي إلى حد ما" بعد أن أنفق الكثير دون أن يرى مكاسب تذكر.
وأشار إلى أنه لو عاد به الزمن لما أنفق مبلغاً بهذا الحجم، في إشارة إلى هزائم الجمهوريين في منافسات حاسمة منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس عند انعقاد الكونغرس الجديد في جانفي.
ووصف ماسك نفسه بأنه معتدل سياسياً، مؤكداً أن وجود انقسام في السيطرة على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يكون إيجابياً.
اتهام زيلينسكي بـ"الكذب"وفي المقابلة ذاتها، اتهم ماسك الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بـ"الكذب" بشأن قيود مزعومة على نظام "ستارشيلد" العسكري التابع لـشركة سبيس إكس، مدعياً أن زيلينسكي يسعى في الحقيقة إلى استخدام شبكة "ستارلينك" التجارية في عمليات هجومية.
وقال ماسك إن "ستارلينك" نظام مدني لا يفترض استخدامه في ضربات مسيّرات هجومية، بينما "ستارشيلد" نظام منفصل تتحكم به الحكومة الأمريكية، ونفى أن تكون سبيس إكس قد أوقفت الخدمة أو فرضت قيوداً جديدة.
الدفاع عن جنسن هوانغجرت التصريحات في 18 نوفمبر 2026، بينما كان ماسك يرافق ترامب في جولته الآسيوية من الصين عبر اتصال فيديو، في ظهور يأتي بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بينه وبين زيلينسكي حول وصول أوكرانيا إلى خدمات الأقمار الصناعية.
كما دافع ماسك خلال الجلسة عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، وسط جدل واسع حول دور الشركات التقنية والتمويل الخاص في الحياة السياسية الأمريكية.
وجاء ذلك خلال مشاركته عن بعد من الصين في قمة "ديل بوك" التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز، حيث قال: "أنا لست من ماغا… إذا كان ذلك يعني التزاماً أعمى بمجموعة من سياسات الحزب الجمهوري، فمن المؤكد أنني لا أمتلك ذلك".
ويأتي هذا التنصل رغم ارتباط ماسك الوثيق سابقاً بـلرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركته، ودعمه المالي الضخم لـمرشحي الحزب الجمهوري.
"غبي إلى حد ما"واعترف ماسك بأن إنفاقه، الذي قُدّر بنحو 445 إلى نصف مليار دولار في الدورة الانتخابية الأخيرة، فشل في تحقيق النتائج المرجوة، قائلاً إنه يشعر بأنه "غبي إلى حد ما" بعد أن أنفق الكثير دون أن يرى مكاسب تذكر.
وأشار إلى أنه لو عاد به الزمن لما أنفق مبلغاً بهذا الحجم، في إشارة إلى هزائم الجمهوريين في منافسات حاسمة منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس عند انعقاد الكونغرس الجديد في جانفي.
ووصف ماسك نفسه بأنه معتدل سياسياً، مؤكداً أن وجود انقسام في السيطرة على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يكون إيجابياً.
اتهام زيلينسكي بـ"الكذب"وفي المقابلة ذاتها، اتهم ماسك الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بـ"الكذب" بشأن قيود مزعومة على نظام "ستارشيلد" العسكري التابع لـشركة سبيس إكس، مدعياً أن زيلينسكي يسعى في الحقيقة إلى استخدام شبكة "ستارلينك" التجارية في عمليات هجومية.
وقال ماسك إن "ستارلينك" نظام مدني لا يفترض استخدامه في ضربات مسيّرات هجومية، بينما "ستارشيلد" نظام منفصل تتحكم به الحكومة الأمريكية، ونفى أن تكون سبيس إكس قد أوقفت الخدمة أو فرضت قيوداً جديدة.
الدفاع عن جنسن هوانغجرت التصريحات في 18 نوفمبر 2026، بينما كان ماسك يرافق ترامب في جولته الآسيوية من الصين عبر اتصال فيديو، في ظهور يأتي بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بينه وبين زيلينسكي حول وصول أوكرانيا إلى خدمات الأقمار الصناعية.
كما دافع ماسك خلال الجلسة عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، وسط جدل واسع حول دور الشركات التقنية والتمويل الخاص في الحياة السياسية الأمريكية.
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