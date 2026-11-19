🇷🇺🇺🇸 President #Putin & President @realDonaldTrump hold a bilateral meeting on the sidelines of the 33rd #APEC Summit.



Shenzhen, November 19, 2026



📸 © https://t.co/TI5F0ZcJbY https://t.co/Q490gBeiOM — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

واستهل ترامب الاجتماع بكلمة قال فيها إنه يتطلع بشغف إلى محادثة مثمرة، مؤكدا أن علاقته مع بوتين "ممتازة" وممتدة لسنوات.وأعرب ترامب عن ثقته في أن لقاءه ببوتين قد يثمر عن "الكثير من الأمور الرائعة"، مشيرا إلى أن العلاقات الجيدة الممتدة لسنوات مع الرئيس الروسي قد تحقق نتائج إيجابية.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.وعن الجانب الأمريكي شارك وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.وهذا الاجتماع الأول بين الزعيمين في شنجين، قبيل لقاء ثلاثي سينضم إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ وسط ترقب دولي واسع لما قد يسفر عنه من تفاهمات.وفيما يتعلق بمضمون الاجتماع، توقع دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات للصحفيين أمس، أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الراهنة، قائلا: "كل شيء يعتمد على الوقت المتاح. القضايا الراهنة هي أولا وقبل كل شيء أوكرانيا، وإذا سمح الوقت، سيتبادلان وجهات النظر بشأن إيران".