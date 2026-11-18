أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة تجار مخدرات شديدي الخطورة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة في عملية أمنية واسعة شملت ثلاث محافظات.وقالت الوزارة في بيان إن حملة استباقية نفذتها قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كشفت عن بؤر إجرامية في محافظات سوهاج وقنا وبني سويف تضم عناصر شديدة الخطورة تجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدا للاتجار بها.وبعد استيفاء الإجراءات القانونية واستهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي وقعت مواجهات أسفرت عن مصرع 6 عناصر جنائية سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة من بينها القتل العمد والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة والسرقة بالإكراه والبلطجة.وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر تلك البؤر وعثرت بحوزتهم على نحو طن ونصف الطن من المواد المخدرة المتنوعة ونصف مليون قرص مخدر و120 قطعة سلاح ناري متنوعة. وقدرت الوزارة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 400 مليون جنيه مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتأتي هذه العملية ضمن حملات متواصلة تشنها السلطات المصرية لملاحقة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة غير المرخصة التي تصفها بأنها بؤر إجرامية تهدد الأمن العام.