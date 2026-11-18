🇷🇺🇨🇳 Putin brought the nuclear briefcase to China 💀





Writer: Samuel https://t.co/N8umM1Dc4c— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحقيبة النووية خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، وفق ما أكده أحد مساعديه العسكريين للصحفيين.ونشر الصحفي الروسي يفغيني بوبوف، من الخدمة الإخبارية «فيستي»، مقطع فيديو يظهر أحد المرافقين العسكريين للرئيس الروسي وهو يحمل حقيبة سوداء على هامش القمة المنعقدة في مدينة شينجين الصينية.وسأل بوبوف المساعد العسكري عما إذا كانت الحقيبة التي يحملها هي الحقيبة النووية للرئيس الروسي، فأجاب بالإيجاب: «نعم، هي نفسها».وتُعرف الحقيبة النووية الروسية باسم «تشيغيت»، وهي جهاز اتصال محمول مرتبط بمنظومة القيادة والسيطرة على القوات النووية الاستراتيجية الروسية، ويتيح للرئيس التواصل عبر قنوات القيادة العسكرية المختصة.ويرافق الحقيبةُ الرئيسَ الروسي خلال تنقلاته داخل البلاد وخارجها، ويتولى حملها ضابط مختص ضمن الفريق العسكري المرافق له.ويأتي ظهور الحقيبة خلال مشاركة بوتين في قمة «آبيك»، التي تستضيفها مدينة شينجين يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وسط استعدادات لعقد محادثات ثلاثية تجمعه بنظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب.وكان بوتين قد أجرى الأربعاء محادثات مع شي جين بينغ، فيما أعلن الجانب الروسي التحضير لاجتماع ثنائي منفصل بين بوتين وترامب على هامش القمة.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن ترامب يعتزم طرح مسألة الحد من الأسلحة النووية خلال المحادثات الثلاثية، إلى جانب بحث تسوية النزاع الأوكراني.