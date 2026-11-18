مصر: إحالة مرتضى منصور للمحاكمة العاجلة بسبب إلهام شاهين
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية في مصر المحامي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بـتهمة سب وقذف الفنانة إلهام شاهين والتشهير بها.
وبدأت التحقيقات بعد بلاغ تقدمت به شاهين اتهمت فيه منصور بـالسب والقذف والتهديد والتشهير وإساءة استخدام وسائل الاتصال. واستمعت النيابة إلى أقوالها قبل أن تقرر إحالته للمحاكمة العاجلة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى خلاف نشب بين الطرفين عقب تصريحات أدلت بها إلهام شاهين على هامش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت خلالها ما وصفته بـفوضى منصات التواصل الاجتماعي وظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وأثارت تصريحات الفنانة تفاعلاً واسعاً، وربط متابعون بينها وبين الظهور المتكرر لـمرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد الأخير بـمنشور مطوّل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" انتقد فيه مواقف سابقة لـلفنانة، ولوّح بـكشف أمور تخصها، كما أعلن عزمه الرد عليها في لقاء مع الصحفيين يوم 5 نوفمبر.
في المقابل، ردت إلهام شاهين بصورة غير مباشرة بنشر أبيات شعرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "إذا نطق السفيه فلا تجبه.. فخير من إجابته السكوت"، مؤكدة في رسالة أخرى تمسكها بـاحترام القانون وكرامة المرأة.
وتصاعدت الأزمة مع لجوء الفنانة إلى الإجراءات القانونية، إذ تقدّم دفاعها بـبلاغ إلى النائب العام يتهم منصور بـالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقدمت شاهين بـشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 7 نوفمبر ضد منصور بصفته صاحب ومدير الصفحة الرسمية الموثقة على "فيسبوك"، مطالبة بـإبلاغ النيابة العامة بـنتائج فحص الشكوى لضمها إلى بلاغها، فضلاً عن وقف الحساب وحجبه.
وبدأت التحقيقات بعد بلاغ تقدمت به شاهين اتهمت فيه منصور بـالسب والقذف والتهديد والتشهير وإساءة استخدام وسائل الاتصال. واستمعت النيابة إلى أقوالها قبل أن تقرر إحالته للمحاكمة العاجلة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى خلاف نشب بين الطرفين عقب تصريحات أدلت بها إلهام شاهين على هامش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت خلالها ما وصفته بـفوضى منصات التواصل الاجتماعي وظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وأثارت تصريحات الفنانة تفاعلاً واسعاً، وربط متابعون بينها وبين الظهور المتكرر لـمرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد الأخير بـمنشور مطوّل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" انتقد فيه مواقف سابقة لـلفنانة، ولوّح بـكشف أمور تخصها، كما أعلن عزمه الرد عليها في لقاء مع الصحفيين يوم 5 نوفمبر.
في المقابل، ردت إلهام شاهين بصورة غير مباشرة بنشر أبيات شعرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "إذا نطق السفيه فلا تجبه.. فخير من إجابته السكوت"، مؤكدة في رسالة أخرى تمسكها بـاحترام القانون وكرامة المرأة.
وتصاعدت الأزمة مع لجوء الفنانة إلى الإجراءات القانونية، إذ تقدّم دفاعها بـبلاغ إلى النائب العام يتهم منصور بـالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقدمت شاهين بـشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 7 نوفمبر ضد منصور بصفته صاحب ومدير الصفحة الرسمية الموثقة على "فيسبوك"، مطالبة بـإبلاغ النيابة العامة بـنتائج فحص الشكوى لضمها إلى بلاغها، فضلاً عن وقف الحساب وحجبه.
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