أحالتفي مصر المحامي، إلىأمامبـوبدأتبعدتقدمت بهاتهمت فيهبـ. واستمعتإلىقبل أن تقرروتعود تفاصيلإلىنشب بينعقبأدلت بهاعلى هامش، انتقدت خلالها ما وصفته بـونشرالخاصة بهم.وأثارتتفاعلاً واسعاً، وربطبينها وبينلـعبر، ليرد الأخير بـعبرعلىانتقد فيهلـ، ولوّح بـ، كما أعلن عزمهفييومفي المقابل، ردتبصورةبنشرعبرعلىجاء فيها:، مؤكدة فيتمسكها بـوتصاعدتمع لجوءإلى، إذ تقدّمبـإلىيتهمبـعبر، مطالباً باتخاذاللازمة.كما تقدمتبـإلىفيضدبصفتهعلى، مطالبة بـبـلضمها إلى، فضلاً عن