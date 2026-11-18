السنغال أول المتأهلين



المغرب أول منتخب عربي



One by one, the spots are being claimed! Here's who's qualified for #TotalEnergiesAFCON2027 after Matchday 4. 🌍 https://t.co/uUJmkEBOVX — CAF (@CAF_Online) November 18, 2026

مالي والكاميرون بالعلامة الكاملة



بنين وبوركينا فاسو



حسمتتأهلها إلىلكرة القدم، مبكراً عبربعد ختام منافسات، لتلتحق بـللبطولة:، ووتُجرى مبارياتمنبـبين، خلال الفترة الممتدة منولغاية، حيث تشاركتلقائياً فيوقصّشريطإلىبطولةعبر، بعد تصدره ترتيببرصيد، مبتعداً بفارقعن أقرب ملاحقيه.وبدوره حجزمقعداً له في، عقب فوزه علىفي اللقاء الذي جمعهما مساء يوم، ضمنمنوحققبذلك، ليعزز صدارته لـبـبرصيد، مبتعداً بفارقعن أقرب ملاحقيهوأصبحأوليتأهل رسمياً إلىكما صعدإلى، بعد تحقيقهوتصدرهبـبرصيدوبدوره، حققليتصدر بـأيضاً قائمة، ويضمن تأهله مبكراً إلىووصل منتخباإلى، بعد أن تصدرا قائمةبرصيدلكل منهما، مبتعدين بفارقعن، فيما يحتلالمركز، قبلمن ختام