ستة منتخبات حسمت تأهلها إلى كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم، بينها منتخب عربي
حسمت ستة منتخبات تأهلها إلى كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم، مبكراً عبر التصفيات بعد ختام منافسات الجولة الرابعة، لتلتحق بـلدول الثلاث المستضيفة للبطولة: كينيا، تنزانيا، وأوغندا.
وتُجرى مباريات النسخة الـ36 من كأس أمم إفريقيا 2027 بـتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان ولغاية 17 جويلية 2027، حيث تشارك الدول المستضيفة الثلاث تلقائياً في العرس القاري.
السنغال أول المتأهلينوقصّ منتخب السنغال شريط المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 عبر التصفيات، بعد تصدره ترتيب المجموعة العاشرة (J) برصيد 10 نقاط، مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.
المغرب أول منتخب عربيوبدوره حجز منتخب المغرب مقعداً له في النهائيات، عقب فوزه على النيجر (1 – 0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.
وحقق منتخب "أسود الأطلس" بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ليعزز صدارته لـلمجموعة الأولى (A) بـالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الغابون.
وأصبح المغرب أول منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى نهائيات البطولة الإفريقية.
مالي والكاميرون بالعلامة الكاملةكما صعد منتخب مالي إلى النهائيات، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية وتصدره المجموعة الحادية عشرة (K) بـالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.
وبدوره، حقق منتخب الكاميرون 4 انتصارات متتالية ليتصدر بـالعلامة الكاملة أيضاً قائمة المجموعة الأولى (A)، ويضمن تأهله مبكراً إلى النهائيات.
بنين وبوركينا فاسوووصل منتخبا بنين وبوركينا فاسو إلى النهائيات، بعد أن تصدرا قائمة المجموعة السادسة (F) برصيد 10 نقاط لكل منهما، مبتعدين بفارق 7 نقاط عن موريتانيا، فيما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الرابع الأخير، قبل جولتين من ختام التصفيات.
وتُجرى مباريات النسخة الـ36 من كأس أمم إفريقيا 2027 بـتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان ولغاية 17 جويلية 2027، حيث تشارك الدول المستضيفة الثلاث تلقائياً في العرس القاري.
السنغال أول المتأهلينوقصّ منتخب السنغال شريط المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 عبر التصفيات، بعد تصدره ترتيب المجموعة العاشرة (J) برصيد 10 نقاط، مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.
المغرب أول منتخب عربيوبدوره حجز منتخب المغرب مقعداً له في النهائيات، عقب فوزه على النيجر (1 – 0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.
وحقق منتخب "أسود الأطلس" بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ليعزز صدارته لـلمجموعة الأولى (A) بـالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الغابون.
وأصبح المغرب أول منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى نهائيات البطولة الإفريقية.
One by one, the spots are being claimed! Here's who's qualified for #TotalEnergiesAFCON2027 after Matchday 4. 🌍 https://t.co/uUJmkEBOVX— CAF (@CAF_Online) November 18, 2026
مالي والكاميرون بالعلامة الكاملةكما صعد منتخب مالي إلى النهائيات، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية وتصدره المجموعة الحادية عشرة (K) بـالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.
وبدوره، حقق منتخب الكاميرون 4 انتصارات متتالية ليتصدر بـالعلامة الكاملة أيضاً قائمة المجموعة الأولى (A)، ويضمن تأهله مبكراً إلى النهائيات.
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