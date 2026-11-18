"لم أتخيل يوماً"



Voyager 1 is now one light-day from Earth, an extraordinary @NASA achievement for a spacecraft assembled by human hands and launched nearly 50 years ago. As we celebrate this milestone, with Voyager continuing her journey through interstellar space at nearly 38,000 mph, consider what those brilliant minds made possible with the technology of 1977 and how much farther we should aspire to go with the tools, resources, and ambition of our time. — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) November 18, 2026

اصطفاف نادر للكواكب



عبور الغلاف الشمسي



مفاجآت علمية جديدة



4 واط سنوياً



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