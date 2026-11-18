إنجاز تاريخي.. "فوياجر 1" تصل إلى مسافة يوم ضوئي واحد من الأرض
في 18 نوفمبر 2026، وبعد نحو 50 عاماً على إطلاقه، سجّلت المركبة الفضائية "فوياجر 1" إنجازاً جديداً حين ابتعدت عن الأرض مسافة تعادل يوماً ضوئياً كاملاً، أي نحو 25,9 مليار كيلومتر.
وهذا يعني أن الإشارات الراديوية التي ترسلها أصبحت تحتاج 24 ساعة كاملة لتصل إلى كوكبنا.
وكانت "فوياجر 1" قد دخلت التاريخ في 17 فيفري 1998، عندما تجاوزت مركبة "بايونير 10" لتصبح أبعد جسم صنعه الإنسان، على مسافة 10,4 مليارات كيلومتر من الشمس، خارج مدار بلوتو.
ومنذ ذلك الحين واصلت الابتعاد بلا توقف، حتى بلغت هذه المسافة الجديدة التي تُعدّ ثابتة، لأن ابتعادها عن الأرض بات أسرع من أي تغير موسمي ناتج عن حركة كوكبنا حول الشمس.
"لم أتخيل يوماً"وقالت عالمة الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لـناسا ليندا سبيلكر إنها لم تتخيل يوماً أن تصل "فوياجر 1" إلى مسافة يوم ضوئي عن الأرض، مشيرة إلى أنها تشعر بـفخر كبير لكونها جزءاً من مهمة بدأت بـاستكشاف الكواكب الخارجية، ثم حدود الغلاف الشمسي، ووصلت اليوم إلى الفضاء بين النجوم.
اصطفاف نادر للكواكبوانطلقت "فوياجر 1" و"فوياجر 2" عام 1977 في رحلة غير مسبوقة لاستكشاف الكواكب الخارجية، مستفيدة من اصطفاف نادر للكواكب يحدث مرة كل 176 عاماً تقريباً. وقد سمح هذا الاصطفاف باستخدام جاذبية كوكب لدفع المركبة نحو بُعد آخر.
ووصلت "فوياجر 1" إلى المشتري عام 1979، ثم زحل عام 1980، وقدمت ملاحظاتها اكتشافات غيّرت فهم العلماء لتلك العوالم، من بينها أن حلقات زحل تتكون من مئات الحلقات الصغيرة، وأن المشتري يتعرض لـبرق عنيف، وأن قمره آيو مغطى بـبراكين نشطة.
عبور الغلاف الشمسيوبعد مرور قربها من زحل وقمره تيتان، انحرفت المركبة إلى مسار خارج مستوى الكواكب، فيما واصلت "فوياجر 2" رحلتها لاحقاً نحو أورانوس ونبتون.
وفي عام 2004 عبرت "فوياجر 1" منطقة صدمة النهاية، ثم دخلت الغمد الشمسي. وبعد ذلك بثماني سنوات، وفي 25 أوت 2012، اجتازت المركبة الغلاف الشمسي الفاصل عند مسافة تقارب 18,2 مليار كيلومتر من الشمس، لتصبح أول جسم من صنع الإنسان يدخل الفضاء بين النجوم.
مفاجآت علمية جديدةوتواصل المركبة اليوم تقديم مفاجآت علمية جديدة، رغم توقف معظم أجهزتها. فقد تبيّن أن تأثير الشمس لا ينتهي عند الغلاف الشمسي، بل يمتد أبعد من ذلك عبر اضطرابات ناتجة عن النشاط الشمسي.
كما لاحظ العلماء أن كثافة البلازما تزداد تدريجياً بعد الغلاف الشمسي، ما يشير إلى أن البيئة هناك ليست ثابتة تماماً كما كان يُعتقد.
4 واط سنوياًوفي الوقت نفسه، تواجه المركبة نهاية تدريجية لعمرها التشغيلي، إذ تفقد مصادرها النووية نحو 4 واط من قدرتها سنوياً.
وتعمل ناسا على إيقاف بعض الأجهزة وتوفير الطاقة لضمان استمرار عملها لأطول فترة ممكنة. وتتوقع الوكالة أن تظل قادرة على تشغيل أداة علمية واحدة حتى ثلاثينيات هذا القرن.
وهذا يعني أن الإشارات الراديوية التي ترسلها أصبحت تحتاج 24 ساعة كاملة لتصل إلى كوكبنا.
وكانت "فوياجر 1" قد دخلت التاريخ في 17 فيفري 1998، عندما تجاوزت مركبة "بايونير 10" لتصبح أبعد جسم صنعه الإنسان، على مسافة 10,4 مليارات كيلومتر من الشمس، خارج مدار بلوتو.
ومنذ ذلك الحين واصلت الابتعاد بلا توقف، حتى بلغت هذه المسافة الجديدة التي تُعدّ ثابتة، لأن ابتعادها عن الأرض بات أسرع من أي تغير موسمي ناتج عن حركة كوكبنا حول الشمس.
"لم أتخيل يوماً"وقالت عالمة الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لـناسا ليندا سبيلكر إنها لم تتخيل يوماً أن تصل "فوياجر 1" إلى مسافة يوم ضوئي عن الأرض، مشيرة إلى أنها تشعر بـفخر كبير لكونها جزءاً من مهمة بدأت بـاستكشاف الكواكب الخارجية، ثم حدود الغلاف الشمسي، ووصلت اليوم إلى الفضاء بين النجوم.
Voyager 1 is now one light-day from Earth, an extraordinary @NASA achievement for a spacecraft assembled by human hands and launched nearly 50 years ago. As we celebrate this milestone, with Voyager continuing her journey through interstellar space at nearly 38,000 mph, consider what those brilliant minds made possible with the technology of 1977 and how much farther we should aspire to go with the tools, resources, and ambition of our time.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) November 18, 2026
اصطفاف نادر للكواكبوانطلقت "فوياجر 1" و"فوياجر 2" عام 1977 في رحلة غير مسبوقة لاستكشاف الكواكب الخارجية، مستفيدة من اصطفاف نادر للكواكب يحدث مرة كل 176 عاماً تقريباً. وقد سمح هذا الاصطفاف باستخدام جاذبية كوكب لدفع المركبة نحو بُعد آخر.
ووصلت "فوياجر 1" إلى المشتري عام 1979، ثم زحل عام 1980، وقدمت ملاحظاتها اكتشافات غيّرت فهم العلماء لتلك العوالم، من بينها أن حلقات زحل تتكون من مئات الحلقات الصغيرة، وأن المشتري يتعرض لـبرق عنيف، وأن قمره آيو مغطى بـبراكين نشطة.
عبور الغلاف الشمسيوبعد مرور قربها من زحل وقمره تيتان، انحرفت المركبة إلى مسار خارج مستوى الكواكب، فيما واصلت "فوياجر 2" رحلتها لاحقاً نحو أورانوس ونبتون.
وفي عام 2004 عبرت "فوياجر 1" منطقة صدمة النهاية، ثم دخلت الغمد الشمسي. وبعد ذلك بثماني سنوات، وفي 25 أوت 2012، اجتازت المركبة الغلاف الشمسي الفاصل عند مسافة تقارب 18,2 مليار كيلومتر من الشمس، لتصبح أول جسم من صنع الإنسان يدخل الفضاء بين النجوم.
مفاجآت علمية جديدةوتواصل المركبة اليوم تقديم مفاجآت علمية جديدة، رغم توقف معظم أجهزتها. فقد تبيّن أن تأثير الشمس لا ينتهي عند الغلاف الشمسي، بل يمتد أبعد من ذلك عبر اضطرابات ناتجة عن النشاط الشمسي.
كما لاحظ العلماء أن كثافة البلازما تزداد تدريجياً بعد الغلاف الشمسي، ما يشير إلى أن البيئة هناك ليست ثابتة تماماً كما كان يُعتقد.
4 واط سنوياًوفي الوقت نفسه، تواجه المركبة نهاية تدريجية لعمرها التشغيلي، إذ تفقد مصادرها النووية نحو 4 واط من قدرتها سنوياً.
وتعمل ناسا على إيقاف بعض الأجهزة وتوفير الطاقة لضمان استمرار عملها لأطول فترة ممكنة. وتتوقع الوكالة أن تظل قادرة على تشغيل أداة علمية واحدة حتى ثلاثينيات هذا القرن.
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