BREAKING: Xi Jinping personally greets President Trump at Air Force One in Shenzhen, China with massive fanfare





@RealAmVoice @HumanEvents https://t.co/NBse611Jaq— Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 18, 2026

تتجه الأنظار الدبلوماسية العالمية إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستضيف أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، وسط ترقب لقاء غير مسبوق يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.ومن المنتظر أن يلتقي ترامب وبوتين على هامش حفل الاستقبال الرسمي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تمهيدا للاجتماع الثلاثي المرتقب غدا الخميس، على هامش القمة التي تحتضنها المدينة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.وكشف بيسكوف عن الاتفاق على عدد من البنود المحددة في جدول أعمال اللقاء، موضحا أن ذلك لا يمنع القادة من التطرق إلى ملفات أخرى خلال المناقشات وتبادل وجهات النظر. كما أشار إلى أن بعض تصريحات المشاركين قد تكون متاحة لوسائل الإعلام، على أن يعود القرار النهائي في هذا الشأن إلى الجانب الصيني باعتباره الجهة المنظمة.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الاجتماع بأنه الحدث الأبرز في شنتشن، مؤكدا أنه سيكون الأول من نوعه الذي يجمع قادة الدول الثلاث. وكان الكرملين قد شدد على أهمية انعقاد هذه القمة، معتبرا أنها تحمل رسالة إلى العالم بشأن إمكانية معالجة القضايا الدولية عبر الحوار.ومن جهته، أعلن ترامب عزمه بحث الأزمة الأوكرانية خلال اللقاء، واصفا الملف بأنه من القضايا التي يفضل مناقشتها، كما أبدى استعداده لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي.وتشمل الملفات المطروحة للنقاش، وفق المعطيات المتداولة بشأن القمة، قضايا الحد من التسلح النووي والأمن الإقليمي، بما في ذلك الوضع في إيران، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي.وفي سياق متصل، لم يستبعد بيسكوف وجود ارتباط بين الهجمات التي وصفها بالإرهابية ونفذتها كييف، والاجتماع المرتقب بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين.