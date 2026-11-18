أحالت الشرطة الفلبينية إلى النيابة العامة ملف اتهام يتضمنضد توماس ماركل، والد ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، البالغ من العمر 82 عاما.ونقلت قناة «آي تي في نيوز» أن الشرطة الوطنية الفلبينية أحالت إلى النيابة العامة في مدينة سيبو اتهامات تتعلق بالتوزيع المزعوم لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي لهم، إضافة إلى حيازة هذه المواد، فيما تتولى النيابة دراسة الوثائق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، بالتزامن مع استمرار التحقيقات.وبحسب المصدر ذاته، انطلق التحقيق إثر بلاغ تقدم به ابن المشتبه به، توماس ماركل الابن، الذي سلّم الشرطة، أواخر أكتوبر، عدة صناديق من الأغراض قال إنها تعود لوالده وتحتوي على صور تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال. وتواصل الأجهزة الأمنية فحص الصور والأجهزة الإلكترونية، مع عدم استبعاد توجيه اتهامات إضافية.وكان توماس ماركل قد نفى سابقا التهم المنسوبة إليه.وسبق أن أُوقف مطلع نوفمبر في الولايات المتحدة في قضية منفصلة تتعلق بحيازة مواد اعتداء جنسي على أطفال، قبل الإفراج عنه بكفالة ووضعه تحت الإقامة الجبرية في ولاية فلوريدا. وأُعيد لاحقا إلى الاحتجاز على خلفية مزاعم تتعلق بإزالة السوار الإلكتروني المفروض عليه.يُذكر أن ميغان ماركل قطعت علاقتها بوالدها منذ عام 2018، ولم يحضر حفل زفافها على الأمير هاري.