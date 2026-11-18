أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بـارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1,83 بالمائة إلى 3779,06 دولار للأونصة، مسجلة أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر 2025.
في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 2,2 بالمائة إلى 3779,30 دولار للأونصة.
الدولار قرب أعلى مستوياتهوتراجع الدولار أمس الثلاثاء من مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة بعد بيانات اقتصادية متباينة أظهرت استمرار إنفاق المستهلكين إلى جانب تدهور سوق الإسكان. لكن العملة الأمريكية لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أفريل 2025.
95,7 بالمائة احتمال رفع الفائدةوتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لـمجموعة "سي إم إي" أن المستثمرين يرون احتمالاً قدره 95,7 بالمائة لـرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 4,3 بالمائة لـزيادتها 50 نقطة أساس.
وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1,83 بالمائة إلى 3779,06 دولار للأونصة، مسجلة أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر 2025.
في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 2,2 بالمائة إلى 3779,30 دولار للأونصة.
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