الدولار قرب أعلى مستوياته



95,7 بالمائة احتمال رفع الفائدة



انخفضت، اليوم، لتسجل، متأثرة بـوتزايدبأن يرفعالشهر المقبل.وبحلول الساعةبتوقيت، تراجعتبنسبةإلى، مسجلةفي حين انخفضتتسليمالمقبل بنسبةإلىوتراجعأمسمن مستوياته المرتفعة التي سجلها فيبعدأظهرت استمرارإلى جانب. لكنلا تزال قربوتُظهر أداةالتابعة لـأنيرونقدرهلـفي، مقابللـ