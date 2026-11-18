أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تطور منطقة آسيا والمحيط الهادئ يظهر كيف يترسخ نظام عالمي أكثر عدلا.وصرح بوتين في قمة "آبيك": "هنا، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولدت التغييرات الجذرية التي تنتشر الآن كالأمواج في جميع أنحاء العالم". يظهر النموذج الإقليمي بوضوح كيف يتم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية وإنصافا، وكيف يفسح الهيكل الهرمي والمركزي السابق المجال أمام روابط أفقية جديدة وواسعة النطاق".وخلال اجتماعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال الرئيس الروسي: "العلاقات السياسية بين روسيا والصين مستقرة وإيجابية. وفي ظل وضع جيوسياسي صعب، فإننا نسعى إلى اتباع نهج بناء لخلق نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا".ووصل بوتين في وقت سابق إلى شينجين، حيث تُعقد قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر. وتعد هذه القمة الاقتصادية بداية برنامج الرئيس الروسي في الصين.ويتضمن جدول أعمال بوتين المشاركة في قمة الأعمال للمنتدى، وإجراء محادثات مع قادة الصين وتايلاند وفيتنام، إلى جانب زيارة الجامعة المشتركة بين جامعة موسكو الحكومية ومعهد بكين للتكنولوجيا، الواقعة في شينجين.ومن المقرر أيضا عقد القمة الثلاثية المرتقبة يوم الخميس 19 نوفمبر، التي تجمع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الكرملين أن الاجتماع سيشكل أحد أبرز الأحداث السياسية خلال زيارة الرئيس الروسي للصين.