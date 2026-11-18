دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضرورة إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا أن ذلك ضروري لبناء اقتصاد مفتوح في المنطقة.وقال شي، خلال كلمته في قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في شينجين: "يجب علينا إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية لبناء اقتصاد مفتوح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأشار الرئيس الصيني إلى أن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى المحفزات الكافية للنمو، قائلا: "الاقتصاد العالمي يفتقر إلى محفزات النمو. وقد انتشرت النهج الأحادية والسياسات الحمائية على نطاق واسع".ودعا شي دول المنطقة إلى تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، قائلا: "يجب أن نحفز النمو الابتكاري. فالابتكار قوة دافعة حيوية للتقدم الاجتماعي. ويجب أن نطور بنشاط شراكات التعاون في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وأن نعمق التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي".وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، قائلا: "عارضت الصين الإجراءات الأحادية والسياسات الحمائية، ولا تزال ملتزمة بمبادئ التعاون متعدد الأطراف الحقيقي، الرامية إلى دعم النظام التجاري متعدد الأطراف والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز إصلاح هذه المنظمة".وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أكد شي أن الاقتصاد الصيني يظهر مرونة قوية تجاه العوامل السلبية، مدعوما بنمو عالي الجودة، قائلا: "يحافظ الاقتصاد الصيني على معدلات نمو مرتفعة، تتسم بالتنمية النوعية والقائمة على الابتكار، ويظهر مرونة وحيوية كبيرتين". وأضاف: "خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بلغ نمو الاقتصاد الصيني 4.6%، فيما تتطور القوى الإنتاجية الجديدة بوتيرة متسارعة".وأكد أن "الحفاظ على السلام والاستقرار أمر بالغ الأهمية، فالاستقرار هو أساس الأمن، والأمن هو أساس الازدهار".وتابع: "كلما ازدادت صعوبة البيئة الخارجية، كلما ازدادت حاجتنا إلى التمسك بالنظام الدولي لما بعد الحرب، وتعزيز التنمية العادلة والمنظمة لعالم متعدد الأقطاب، وتشجيع عولمة شاملة وجامعة للاقتصاد".وانطلقت أمس في شينجين قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، إذ يجتمع أكثر من 2000 ممثل من الأوساط السياسية والتجارية قبيل قمة قادة اقتصادات "آبيك" المقررة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.ووفقا للمنظمين، سيشارك إلى جانب الزعيم الصيني شي جين بينغ رؤساء 11 اقتصادا من اقتصادات "آبيك" هي روسيا وأستراليا وكندا وتشيلي وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند وفيتنام، وسيلقون كلماتهم أو يشاركون في المناقشات الموضوعية. ومن بين المشاركين المعلن عنهم ممثلون عن 115 شركة من قائمة "فورتشن غلوبال 500"، ورؤساء منظمات دولية واتحادات تجارية.