الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم بالكويت
أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، أنه استهدف بـلمسيّرات منظومات باتريوت ومنصات صواريخ ومسيّرات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت.
وقال قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني إن "طائرات مسيّرة قتالية تابعة للجيش استهدفت في فجر اليوم، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت".
وقال الجيش الإيراني في بيانه إن "قاعدة علي السالم الجوية تُعتبر من القواعد الهامة، وهي المركز الرئيسي للنقل الجوي وبوابة دخول القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا".
وشدّد الجيش الإيراني على أنه "في دفاعه عن إيران، لن يخضع لأي قوة، بل سيكون رده على أي تهديد أو اعتداء قاطعاً وحاسماً وغير مقيّد بأي حدود جغرافية".
وكان الجيش الكويتي أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء أن دفاعاته الجوية تصدّت لـهجمات بمسيّرات معادية.
وفي نفس السياق، أعلنت قوة دفاع البحرين فجراً أن منظوماتها الدفاعية تصدّت لـعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن أن مقاتلات أمريكية استهدفت، الثلاثاء، موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لـلحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، مستخدمة ذخائر دقيقة، واصفاً الضربة بأنها "دفاع عن النفس".
في المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع الهجوم، ونقلت عن مسؤول بـمحافظة هرمزغان أنه لم يُلحق أضراراً بالبنية التحتية الحيوية.
ويأتي ذلك بينما نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون لم يعترف علناً بـمعظم الضربات على إيران، لا سيما خلال الشهرين الماضيين.
وقال قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني إن "طائرات مسيّرة قتالية تابعة للجيش استهدفت في فجر اليوم، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت".
وقال الجيش الإيراني في بيانه إن "قاعدة علي السالم الجوية تُعتبر من القواعد الهامة، وهي المركز الرئيسي للنقل الجوي وبوابة دخول القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا".
وشدّد الجيش الإيراني على أنه "في دفاعه عن إيران، لن يخضع لأي قوة، بل سيكون رده على أي تهديد أو اعتداء قاطعاً وحاسماً وغير مقيّد بأي حدود جغرافية".
وكان الجيش الكويتي أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء أن دفاعاته الجوية تصدّت لـهجمات بمسيّرات معادية.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
الجيش_الكويتي https://t.co/fW8CUwJL6M— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 17, 2026
وفي نفس السياق، أعلنت قوة دفاع البحرين فجراً أن منظوماتها الدفاعية تصدّت لـعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن أن مقاتلات أمريكية استهدفت، الثلاثاء، موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لـلحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، مستخدمة ذخائر دقيقة، واصفاً الضربة بأنها "دفاع عن النفس".
في المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع الهجوم، ونقلت عن مسؤول بـمحافظة هرمزغان أنه لم يُلحق أضراراً بالبنية التحتية الحيوية.
ويأتي ذلك بينما نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون لم يعترف علناً بـمعظم الضربات على إيران، لا سيما خلال الشهرين الماضيين.
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