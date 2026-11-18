تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



الجيش_الكويتي https://t.co/fW8CUwJL6M— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 17, 2026

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