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الشرطة الفرنسية تعتقل 121 متظاهراً في الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 19:53 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 121 شخصاً خلال مظاهرات واسعة النطاق خرجت في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على سياسات الحكومة وارتفاع الأسعار والعنف المفرط لقوات الأمن.


ووفقاً لقناة "بي إف إم تي في"، شارك نحو 106 آلاف متظاهر في هذه الاحتجاجات، بينما قدّرت الجمعيات الطلابية والنقابية المنظمة لـلمسيرات عدد المشاركين بـ200 ألف شخص، نصفهم في باريس وحدها.



وتراوحت أسباب الاعتقالات بين حمل أدوات مصنفة كأسلحة، وإطلاق شعارات مسيئة، وانتهاك حظر التواجد في مناطق محددة أو المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها، وفي العاصمة باريس تم اعتقال 22 شخصاً، بينهم 3 قاصرين.


وشهدت المظاهرات في باريس طابعاً سلمياً في غالبيتها، لكنها تحولت إلى مواجهات محدودة عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما سُجلت حوادث متفرقة في مدن أخرى مثل نانت وبوردو وليون.


وجاب المتظاهرون الشوارع في باريس للمطالبة بـاستقالة ماكرون وخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر مقطع فيديو زعيم حزب "الوطنيين" فلوريان فيليبو وهو يقوم بـتمزيق علم الاتحاد الأوروبي.


وتأتي هذه المظاهرات امتداداً لسلسلة احتجاجات بدأت أواخر سبتمبر الماضي، عندما بدأ طلاب المدارس بـإغلاق مؤسساتهم التعليمية احتجاجاً على تدهور ظروف الدراسة وتراجع الإمكانات، قبل أن تنضم إليها النقابات العمالية في أكتوبر للمطالبة بـرفع الأجور ورفض إجراءات التقشف الحكومية.

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