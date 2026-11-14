قمة الفرنكوفونية تنطلق في كمبوديا وسط انقسام إفريقي حول منصب الأمين العام
وكالات - تنطلق السبت في العاصمة الكمبودية بنوم بنه قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط صراع إفريقي حول اختيار الأمين العام الجديد يهدد بـالانقسام.
وتستمر الاجتماعات ثلاثة أيام حتى الاثنين المقبل، وتتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا التي استضافت الدورة السابقة عام 2024. وتضم المنظمة 90 دولة وحكومة ناطقة بـالفرنسية، بينها 53 عضواً كاملاً وخمسة أعضاء منتسبين و32 دولة بصفة مراقب.
وينتظر أن يجري ماكرون مباحثات ثنائية على هامش القمة، في وقت يواجه فيه اضطرابات شعبية في الداخل وتحديات سياسية دولية معقدة.
صراع بين مرشحتين إفريقيتينويتوجه التصويت الاثنين لاختيار الأمين العام للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة، وتنحصر المنافسة الرئيسية بين مرشحتين من دولتين إفريقيتين بينهما خلافات حادة:
- الرواندية لويز موشيكيوابو التي تسعى لـولاية ثالثة
- الكونغولية جوليانا لومومبا (71 عاماً)، ابنة زعيم الاستقلال الراحل باتريس لومومبا
ويبرز مرشحان آخران من رومانيا وموريتانيا كـخيارين توافقيين لتجاوز الأزمة.
اتهامات لكيغالي بدعم "إم23"وتتهم كينشاسا وواشنطن وخبراء أمميون رواندا بدعم حركة "إم23" المتمردة، وهي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتصارع للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن على الحدود مع رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.
تهديد بالانسحابولوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بـالانسحاب من المنظمة حال إعادة انتخاب موشيكيوابو.
ويمثل انسحاب الكونغو ضربة موجعة لـلفرنكوفونية، كونها أكبر دولة ناطقة بالفرنسية من حيث عدد السكان بـأكثر من 110 ملايين نسمة، متجاوزة سكان فرنسا بـأكثر من 40 مليوناً.
وتستمر الاجتماعات ثلاثة أيام حتى الاثنين المقبل، وتتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا التي استضافت الدورة السابقة عام 2024. وتضم المنظمة 90 دولة وحكومة ناطقة بـالفرنسية، بينها 53 عضواً كاملاً وخمسة أعضاء منتسبين و32 دولة بصفة مراقب.
وينتظر أن يجري ماكرون مباحثات ثنائية على هامش القمة، في وقت يواجه فيه اضطرابات شعبية في الداخل وتحديات سياسية دولية معقدة.
صراع بين مرشحتين إفريقيتينويتوجه التصويت الاثنين لاختيار الأمين العام للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة، وتنحصر المنافسة الرئيسية بين مرشحتين من دولتين إفريقيتين بينهما خلافات حادة:
- الرواندية لويز موشيكيوابو التي تسعى لـولاية ثالثة
- الكونغولية جوليانا لومومبا (71 عاماً)، ابنة زعيم الاستقلال الراحل باتريس لومومبا
ويبرز مرشحان آخران من رومانيا وموريتانيا كـخيارين توافقيين لتجاوز الأزمة.
اتهامات لكيغالي بدعم "إم23"وتتهم كينشاسا وواشنطن وخبراء أمميون رواندا بدعم حركة "إم23" المتمردة، وهي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتصارع للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن على الحدود مع رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.
تهديد بالانسحابولوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بـالانسحاب من المنظمة حال إعادة انتخاب موشيكيوابو.
ويمثل انسحاب الكونغو ضربة موجعة لـلفرنكوفونية، كونها أكبر دولة ناطقة بالفرنسية من حيث عدد السكان بـأكثر من 110 ملايين نسمة، متجاوزة سكان فرنسا بـأكثر من 40 مليوناً.
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