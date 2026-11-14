ثروة ترامب تقفز 3 مليارات دولار منذ عودته للبيت الأبيض
ارتفعت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصافية 3 مليارات دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض، مدفوعة بـتعاملات العملات المشفرة وصفقات الترخيص.
وأفادت مجلة "فوربس" بأن الثروة الصافية المعلنة لـترامب ارتفعت من 4.3 مليار دولار في 2024 إلى 7.3 مليار دولار في 2025. وذكرت في سبتمبر من العام الجاري أن الرقم تراجع إلى 7 مليارات دولار في 2026، وقدّرت حتى يوم الثلاثاء انخفاضه إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو أعلى بنحو ملياري دولار مما كان عليه قبل عامين.
"حسناً، وكذلك فعل الجميع"وتناول ترامب الزيادة في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، حيث سُئل عن تقرير "فوربس" الذي يقول إن ثروته الصافية ارتفعت بمقدار 3 مليارات دولار، فأجاب: "حسناً، وكذلك فعل الجميع". وعندما قال المذيع إن ثروته لم ترتفع بهذا المقدار، رد ترامب: "حسناً، كان يجب أن تمتلك أسهماً".
"زيادة غير معتادة"وقال كيدريك باين، المدير الأول لـلأخلاقيات في مركز الحملة القانونية، إنه "من غير المعتاد… أن يزيد أي شخص ثروته في عام واحد بالمقدار الذي زاده ترامب بعد عودته إلى منصبه". وأضاف أنه منذ أن بدأ الرؤساء الكشف عن شؤونهم المالية الشخصية "لم نشهد أي زيادة في ثروة أي رئيس بهذا القدر الهائل".
710 ملايين دولار من عملة الميمويُرجِع الكثير من النمو بين عامي 2024 و2025 إلى تعاملات في صناعة العملات المشفرة، وفق "فوربس"، بما في ذلك زيادة بنحو 710 ملايين دولار من عملة الميم، و240 مليون دولار من العملة المستقرة، و340 مليون دولار من الرموز التي باعتها شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التابعة لـعائلة ترامب.
وأعلن ترامب إنشاء الشركة في سبتمبر 2024 قبل أسابيع من فوزه بالانتخاب، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس "يسيطر فعلياً على حصة" فيها، بينما يدير عملياتها أبناؤه إلى جانب عائلة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
410 ملايين دولار من أعمال الترخيصوأضافت أعمال الترخيص والإدارة الخاصة بـترامب نحو 410 ملايين دولار إلى ثروته بين عامي 2024 و2025، وفق المجلة، التي عزت جزءاً من النمو إلى صفقات عقارية دولية شملت السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت مجلة "تايم" ذكرت صفقات ترخيص كشف عنها الرئيس قبل تنصيبه الثاني، بما في ذلك بيع سلع مثل الأناجيل والعطور.
توزيع الثروة حتى 2026وشكّلت أعمال الترخيص والإدارة نحو 655 مليون دولار من إجمالي ثروته حتى 2026، ونوادي الغولف والمنتجعات 1.8 مليار دولار، واستثماراته العقارية 1.1 مليار دولار.
وأفادت مجلة "فوربس" بأن الثروة الصافية المعلنة لـترامب ارتفعت من 4.3 مليار دولار في 2024 إلى 7.3 مليار دولار في 2025. وذكرت في سبتمبر من العام الجاري أن الرقم تراجع إلى 7 مليارات دولار في 2026، وقدّرت حتى يوم الثلاثاء انخفاضه إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو أعلى بنحو ملياري دولار مما كان عليه قبل عامين.
"حسناً، وكذلك فعل الجميع"وتناول ترامب الزيادة في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، حيث سُئل عن تقرير "فوربس" الذي يقول إن ثروته الصافية ارتفعت بمقدار 3 مليارات دولار، فأجاب: "حسناً، وكذلك فعل الجميع". وعندما قال المذيع إن ثروته لم ترتفع بهذا المقدار، رد ترامب: "حسناً، كان يجب أن تمتلك أسهماً".
"زيادة غير معتادة"وقال كيدريك باين، المدير الأول لـلأخلاقيات في مركز الحملة القانونية، إنه "من غير المعتاد… أن يزيد أي شخص ثروته في عام واحد بالمقدار الذي زاده ترامب بعد عودته إلى منصبه". وأضاف أنه منذ أن بدأ الرؤساء الكشف عن شؤونهم المالية الشخصية "لم نشهد أي زيادة في ثروة أي رئيس بهذا القدر الهائل".
710 ملايين دولار من عملة الميمويُرجِع الكثير من النمو بين عامي 2024 و2025 إلى تعاملات في صناعة العملات المشفرة، وفق "فوربس"، بما في ذلك زيادة بنحو 710 ملايين دولار من عملة الميم، و240 مليون دولار من العملة المستقرة، و340 مليون دولار من الرموز التي باعتها شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التابعة لـعائلة ترامب.
وأعلن ترامب إنشاء الشركة في سبتمبر 2024 قبل أسابيع من فوزه بالانتخاب، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس "يسيطر فعلياً على حصة" فيها، بينما يدير عملياتها أبناؤه إلى جانب عائلة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
410 ملايين دولار من أعمال الترخيصوأضافت أعمال الترخيص والإدارة الخاصة بـترامب نحو 410 ملايين دولار إلى ثروته بين عامي 2024 و2025، وفق المجلة، التي عزت جزءاً من النمو إلى صفقات عقارية دولية شملت السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت مجلة "تايم" ذكرت صفقات ترخيص كشف عنها الرئيس قبل تنصيبه الثاني، بما في ذلك بيع سلع مثل الأناجيل والعطور.
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