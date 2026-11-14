"حسناً، وكذلك فعل الجميع"



"زيادة غير معتادة"



710 ملايين دولار من عملة الميم



410 ملايين دولار من أعمال الترخيص



توزيع الثروة حتى 2026



ارتفعتالصافيةمنذ عودته إلى، مدفوعة بـوأفادت مجلةبأنلـارتفعت منفيإلىفي. وذكرت فيمن العام الجاري أنتراجع إلىفي، وقدّرت حتى يومانخفاضه إلى نحو، وهو أعلى بنحومما كان عليه قبلوتناولالزيادة في مقابلة مع برنامج، حيث سُئل عنالذي يقول إنارتفعت بمقدار، فأجاب:. وعندما قالإنلم ترتفع بهذا المقدار، ردوقال، المدير الأول لـفي، إنه. وأضاف أنه منذ أن بدأالكشف عنويُرجِع الكثير منبين عاميإلى، وفق، بما في ذلك زيادة بنحومن، ومن، ومنالتي باعتها شركةالتابعة لـوأعلنإنشاءفيقبل أسابيع من، وذكرت صحيفةأنفيها، بينما يديرأبناؤه إلى جانبوأضافتالخاصة بـنحوإلىبين عامي، وفق، التي عزت جزءاً منإلىشملتوكانت مجلةذكرتكشف عنهاقبل، بما في ذلك بيع سلع مثلوشكّلتنحومن إجماليحتى، و، و