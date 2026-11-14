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تحقيقات ديمقراطية تطارد شبهات شراء النفوذ في البيت الأبيض

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 10:38 قراءة: 1 د, 11 ث
      
وسّع ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي تحقيقاتهم حول احتمال حصول متبرعين لـمشروعات الرئيس دونالد ترامب على امتيازات مقابل مساهماتهم، بالتزامن مع ارتفاع ثروته بنحو ثلاثة مليارات دولار.


رسالة إلى ميريديث أورورك

وطلب السيناتوران إليزابيث وارن وريتشارد بلومنتال والنائب روبرت غارسيا، من ميريديث أورورك، المقربة من ترامب والمسؤولة عن جمع التبرعات لعدد من مشروعاته، توضيحات بشأن هوية المانحين والوعود المحتملة التي قُدمت إليهم، وما إذا كانت مساهماتهم قد أتاحت لهم الوصول إلى الرئيس، وفق صحيفة "واشنطن بوست".


وكتب الديمقراطيون في رسالة إلى أورورك: "عملية جمع التبرعات التي يُقال إن الرئيس ترامب يشرف عليها بمساعدتك تفوح منها شبهات فساد محتمل، واحتمالات لعقد صفقات سياسية قائمة على تبادل المصالح".


متبرعون استفادوا من قرارات تنظيمية وعقود حكومية

وكانت الصحيفة قد كشفت أن قائمة كبار المتبرعين لـمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض تضم أشخاصاً وشركات استفادوا من قرارات تنظيمية وعقود حكومية، فضلاً عن متبرع حصل أحد أفراد عائلته على عفو رئاسي.

وتشرف أورورك على جمع التمويل الخاص لـمشروعات أخرى يدعمها ترامب، بينها قوس نصر وحديقة للتماثيل وتجديد ملعب للغولف. ونفى متحدث باسمها الاتهامات، مؤكداً أن "ولاء الرئيس لا يمكن شراؤه".
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