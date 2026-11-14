تحقيقات ديمقراطية تطارد شبهات شراء النفوذ في البيت الأبيض

رسالة إلى ميريديث أورورك



متبرعون استفادوا من قرارات تنظيمية وعقود حكومية



ترامب يعزو ارتفاع ثروته إلى سوق الأسهم



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