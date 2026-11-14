عملية استخباراتية ومذكرة سرية لروبيو.. هكذا علم ترامب بقضية هوانغ!
كشفت مصادر استخباراتية أمريكية عن اتصالات رصدتها أجهزة الاستخبارات في الربيع، تشير إلى علاقة بين جينسن هوانغ وأليس هوانغ التي كانت تخضع لـلتحقيق حينها.
وذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت خلال فصل الربيع اتصالات تشير إلى وجود علاقة بين جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، وأليس هوانغ، مسؤولة تنفيذية في شركة "ميغاسبيد" التي تخضع لـلتحقيق للاشتباه في نقل تكنولوجيا حساسة إلى الصين.
هوية هوانغ محجوبة في البدايةوكانت هوية جينسن هوانغ محجوبة في البداية ضمن التقارير الاستخباراتية، وفق الإجراءات المتعلقة بـحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين، قبل أن يطلب مسؤولون الكشف عنها بعد الاطلاع على المعلومات الأولية.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو أعد مذكرة سرية تلخص هذه المعلومات، ووزعها على دائرة ضيقة من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض.
فيما لم تُعد المذكرة خصيصاً لـلرئيس دونالد ترامب، لكنه اطّلع على محتواها في مناسبات عدة.
الكشف عن هوية مواطن أمريكي "غير معتاد"ويُعدّ الكشف عن هوية مواطن أمريكي في تقارير استخباراتية أمراً غير معتاد، إذ يتطلب عادة تدخلاً من مسؤول رفيع المستوى وعمليات تدقيق قبل الموافقة عليه.
وكانت وزارتا العدل والتجارة الأمريكيتان بدأتا تحقيقاً في عام 2024 حول شركة "ميغاسبيد"، ضمن تحقيق أوسع يستهدف شبكة شركات صورية مشتبه في تورطها في تهريب رقائق "إنفيديا" الخاضعة لـقيود التصدير إلى الصين.
طبيعة علاقة أليس هوانغ بالحكومة الصينيةوأوضحت المصادر أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي ما زال يحاول تحديد طبيعة علاقة أليس هوانغ بـالحكومة الصينية، وما إذا كانت قد جُندت من قبل وزارة أمن الدولة الصينية لـلتجسس على جينسن هوانغ، ومن خلاله على صناع السياسات الأمريكيين.
ترامب: مسألة التجسس "لا تزال غير محسومة"وقال الرئيس ترامب إن مسألة ما إذا كانت أليس هوانغ تعمل جاسوسة لصالح الصين لا تزال غير محسومة، ووصف وضع جينسن هوانغ بأنه "يمر بجحيم"، معرباً عن قلقه على زوجته وأطفاله.
وأكد المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يصلا بعد إلى أي استنتاج بشأن هوية أليس هوانغ أو طبيعة دورها.
خطر من منظور مكافحة التجسسوبحسب "سي إن إن"، رأى بعض المسؤولين أن أليس هوانغ تشكل خطراً من منظور مكافحة التجسس، نظراً لـقدرتها على الوصول إلى جينسن هوانغ، ومن خلاله إلى ترامب، حتى وإن لم تكن قد مارست ذلك فعلياً.
في المقابل، يرى آخرون أن التركيز المفرط على علاقتها بالحكومة الصينية يحجب تساؤلات أوسع حول إخفاق الحكومة الأمريكية في التصدي لـعمليات نقل تكنولوجيا متطورة حيوية في سباق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
استقالة هوانغ وتحقيق مجلس الإدارةوفيما استقال جينسن هوانغ على خلفية مزاعم بوجود علاقات غرامية متعددة، يواجه مجلس إدارة "إنفيديا" تحقيقاً لتحديد ما إذا كان قد ضلّل مجلس الإدارة بشأن تضارب المصالح، فيما قد تترتب على ذلك تداعيات كبيرة على مستقبل الشركة وسوق الذكاء الاصطناعي.
وذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت خلال فصل الربيع اتصالات تشير إلى وجود علاقة بين جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، وأليس هوانغ، مسؤولة تنفيذية في شركة "ميغاسبيد" التي تخضع لـلتحقيق للاشتباه في نقل تكنولوجيا حساسة إلى الصين.
هوية هوانغ محجوبة في البدايةوكانت هوية جينسن هوانغ محجوبة في البداية ضمن التقارير الاستخباراتية، وفق الإجراءات المتعلقة بـحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين، قبل أن يطلب مسؤولون الكشف عنها بعد الاطلاع على المعلومات الأولية.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو أعد مذكرة سرية تلخص هذه المعلومات، ووزعها على دائرة ضيقة من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض.
فيما لم تُعد المذكرة خصيصاً لـلرئيس دونالد ترامب، لكنه اطّلع على محتواها في مناسبات عدة.
الكشف عن هوية مواطن أمريكي "غير معتاد"ويُعدّ الكشف عن هوية مواطن أمريكي في تقارير استخباراتية أمراً غير معتاد، إذ يتطلب عادة تدخلاً من مسؤول رفيع المستوى وعمليات تدقيق قبل الموافقة عليه.
وكانت وزارتا العدل والتجارة الأمريكيتان بدأتا تحقيقاً في عام 2024 حول شركة "ميغاسبيد"، ضمن تحقيق أوسع يستهدف شبكة شركات صورية مشتبه في تورطها في تهريب رقائق "إنفيديا" الخاضعة لـقيود التصدير إلى الصين.
طبيعة علاقة أليس هوانغ بالحكومة الصينيةوأوضحت المصادر أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي ما زال يحاول تحديد طبيعة علاقة أليس هوانغ بـالحكومة الصينية، وما إذا كانت قد جُندت من قبل وزارة أمن الدولة الصينية لـلتجسس على جينسن هوانغ، ومن خلاله على صناع السياسات الأمريكيين.
ترامب: مسألة التجسس "لا تزال غير محسومة"وقال الرئيس ترامب إن مسألة ما إذا كانت أليس هوانغ تعمل جاسوسة لصالح الصين لا تزال غير محسومة، ووصف وضع جينسن هوانغ بأنه "يمر بجحيم"، معرباً عن قلقه على زوجته وأطفاله.
وأكد المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يصلا بعد إلى أي استنتاج بشأن هوية أليس هوانغ أو طبيعة دورها.
خطر من منظور مكافحة التجسسوبحسب "سي إن إن"، رأى بعض المسؤولين أن أليس هوانغ تشكل خطراً من منظور مكافحة التجسس، نظراً لـقدرتها على الوصول إلى جينسن هوانغ، ومن خلاله إلى ترامب، حتى وإن لم تكن قد مارست ذلك فعلياً.
في المقابل، يرى آخرون أن التركيز المفرط على علاقتها بالحكومة الصينية يحجب تساؤلات أوسع حول إخفاق الحكومة الأمريكية في التصدي لـعمليات نقل تكنولوجيا متطورة حيوية في سباق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
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