عملية استخباراتية ومذكرة سرية لروبيو.. هكذا علم ترامب بقضية هوانغ!

هوية هوانغ محجوبة في البداية



الكشف عن هوية مواطن أمريكي "غير معتاد"



طبيعة علاقة أليس هوانغ بالحكومة الصينية



ترامب: مسألة التجسس "لا تزال غير محسومة"



خطر من منظور مكافحة التجسس



استقالة هوانغ وتحقيق مجلس الإدارة



كشفت مصادر استخباراتية أمريكية عنرصدتهافي، تشير إلىبينالتي كانت تخضع لـحينها.وذكرت شبكة، نقلاً عن مصادر، أنرصدت خلالتشير إلى وجودبين، والتي تخضع لـللاشتباه فيإلىوكانتفي البداية ضمن، وفقالمتعلقة بـ، قبل أن يطلب مسؤولونبعد الاطلاع علىولفتت المصادر إلى أنأعدتلخص هذه، ووزعها علىمن، بمن فيهم مسؤولون فيفيما لم تُعدخصيصاً لـ، لكنه اطّلع علىفيويُعدّفيأمراً، إذ يتطلب عادةقبلوكانتبدأتاحول، ضمنيستهدفمشتبه في تورطها فيالخاضعة لـإلىوأوضحت المصادر أنما زال يحاول تحديدبـ، وما إذا كانت قدمن قبللـ، ومن خلاله علىوقالإن مسألة ما إذا كانتتعمللصالحلا تزال، ووصف وضعبأنه، معرباً عنعلىوأكدأنلم يصلا بعد إلىبشأنأووبحسب، رأى بعض المسؤولين أنتشكلمن منظور، نظراً لـإلى، ومن خلاله إلى، حتى وإن لم تكن قد مارست ذلك فعلياً.في المقابل، يرى آخرون أنعلىيحجبحولفي التصدي لـحيوية فيإلىوفيماعلى خلفيةبوجود، يواجهلتحديد ما إذا كان قدبشأن، فيما قد تترتب على ذلكعلى