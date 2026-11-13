وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يكرّم الجندي الذي “قام بتوبيخه”

كافأ وزير الدفاع الأمريكي، الخميس، أحدفيبمنحه، بعدمابسبب عدم احترامخلالفي، في واقعة انتشر تسجيلها على نطاق واسع عبروفي صورة نشرها، ظهروهو يعلّقعلى صدر، بحضور. وأرفق الصورة بتعليق قال فيه:ونشرصورة له وهو يعلّقعلى صدربينما كان يقف إلى جانب. وكتب