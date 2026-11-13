وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يكرّم الجندي الذي “قام بتوبيخه”
كافأ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الخميس، أحد أفراد الحرس في الجيش بمنحه ميدالية عسكرية، بعدما وبّخ وفده بسبب عدم احترام قواعد السلوك خلال زيارة قبر الجندي المجهول في يوم المحاربين القدامى، في واقعة انتشر تسجيلها على نطاق واسع عبر الإنترنت.
وفي صورة نشرها، ظهر هيغسيث وهو يعلّق الميدالية على صدر العسكري توماس إغليسياس، بحضور أفراد وحدته. وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "نحب الجنود. ونحب آداب السلوك. أحسنت يا عسكري. واصلوا عملكم أيها الوطنيون".
ونشر هيغسيث صورة له وهو يعلّق ميدالية على صدر العسكري توماس إغليسياس بينما كان يقف إلى جانب أفراد وحدته. وكتب هيغسيث: "نحب الجنود. ونحب آداب السلوك. أحسنت يا عسكري. واصلوا عملكم أيها الوطنيون".
وفي صورة نشرها، ظهر هيغسيث وهو يعلّق الميدالية على صدر العسكري توماس إغليسياس، بحضور أفراد وحدته. وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "نحب الجنود. ونحب آداب السلوك. أحسنت يا عسكري. واصلوا عملكم أيها الوطنيون".
ونشر هيغسيث صورة له وهو يعلّق ميدالية على صدر العسكري توماس إغليسياس بينما كان يقف إلى جانب أفراد وحدته. وكتب هيغسيث: "نحب الجنود. ونحب آداب السلوك. أحسنت يا عسكري. واصلوا عملكم أيها الوطنيون".
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