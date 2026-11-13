ترامب يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين.. ماذا قال؟

.@POTUS warns the threat from the Muslim Brotherhood extends far beyond the Middle East. @HughHewitt. https://t.co/45C6M4jaAY — Salem News Channel (@WatchSalemNews) November 12, 2026

رفض الإجابة عن سؤال بشأن ابن سلمان وبن زايد



قال الرئيس الأمريكيإن خطريتجاوز خطرويمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من منطقةوأجابفي مداخلة هاتفية مع قناةمساء الخميس، عن سؤال المذيع، حول الطرف الأكثر خطورة من الآخر، ليرد ترامب قائلاً:وحذّرمن أنالذي يشكلهيمتد أبعد بكثير من منطقة، وقد يصل إلىوفي سؤال آخر، رفضالإجابة عنه: هل يفضّلأولاً على، أو، لو وقعفي نفس الوقت.فقال ترامب: