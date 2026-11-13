ترامب يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين.. ماذا قال؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطر جماعة الإخوان المسلمين يتجاوز خطر "الشيوعيين" ويمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط.
وأجاب ترامب في مداخلة هاتفية مع قناة "salem news channel" مساء الخميس، عن سؤال المذيع هيو هيويت، حول الطرف الأكثر خطورة من الآخر "الشيوعيين أم جماعة الإخوان المسلمين"، ليرد ترامب قائلاً: "كلاهما خطر، لكن حالياً جماعة الإخوان المسلمين أشد خطراً".
وحذّر الرئيس الأمريكي من أن التهديد الذي يشكله تنظيم الإخوان يمتد أبعد بكثير من منطقة الشرق الأوسط، وقد يصل إلى أوروبا والولايات المتحدة.
رفض الإجابة عن سؤال بشأن ابن سلمان وبن زايدوفي سؤال آخر، رفض ترامب الإجابة عنه: هل يفضّل الرد هاتفياً أولاً على الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أو الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي، لو وقع الاتصال في نفس الوقت.
فقال ترامب: "لن أجيب عن هذا السؤال لأن الإجابة ستوقعني في مشكلة.. الاثنان صديقاي وكلاهما شخص رائع".
وأجاب ترامب في مداخلة هاتفية مع قناة "salem news channel" مساء الخميس، عن سؤال المذيع هيو هيويت، حول الطرف الأكثر خطورة من الآخر "الشيوعيين أم جماعة الإخوان المسلمين"، ليرد ترامب قائلاً: "كلاهما خطر، لكن حالياً جماعة الإخوان المسلمين أشد خطراً".
وحذّر الرئيس الأمريكي من أن التهديد الذي يشكله تنظيم الإخوان يمتد أبعد بكثير من منطقة الشرق الأوسط، وقد يصل إلى أوروبا والولايات المتحدة.
.@POTUS warns the threat from the Muslim Brotherhood extends far beyond the Middle East. @HughHewitt. https://t.co/45C6M4jaAY— Salem News Channel (@WatchSalemNews) November 12, 2026
رفض الإجابة عن سؤال بشأن ابن سلمان وبن زايدوفي سؤال آخر، رفض ترامب الإجابة عنه: هل يفضّل الرد هاتفياً أولاً على الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أو الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي، لو وقع الاتصال في نفس الوقت.
فقال ترامب: "لن أجيب عن هذا السؤال لأن الإجابة ستوقعني في مشكلة.. الاثنان صديقاي وكلاهما شخص رائع".
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