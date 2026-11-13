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استدعاء هوانغ لجلسة استماع مغلقة في الكونغرس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 10:21 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أرسلت ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي خطاباً مشتركاً إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ تطلب فيه حضوره إلى جلسة استماع مغلقة في 1 ديسمبر.


وذكرت قناة "سي إن إن" أن على هوانغ قبول الدعوة قبل الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي من مساء الجمعة، وإلا سترسل إليه مذكرة رسمية تطالبه بـالمثول أمام المحكمة.
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جلسة استماع مفتوحة في مجلس الشيوخ

وكان رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم سكوت قد بعث بدوره خطاباً إلى هوانغ يطلب فيه حضوره جلسة استماع مفتوحة، على خلفية تقارير إعلامية عن علاقات بامرأة يُشتبه في عملها لحساب استخبارات الصين.


ووفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، فقد تم إرسال خطاب مماثل إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي يتعرض على خلفية فضيحة "إنفيديا" لـانتقادات بسبب عدم تقييده بما يكفي إمدادات الرقائق المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
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استقالة هوانغ وتعيين مديرة تنفيذية مؤقتة

هذا، وأعلنت شركة "إنفيديا" أمس الخميس استقالة هوانغ من منصبي الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس مديرة تنفيذية مؤقتة.

ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه هوانغ، البالغ 63 عاماً، لـتدقيق متزايد بشأن علاقاته الشخصية، بعدما أفادت وسائل الإعلام الشهر الماضي بأن مسؤولين أمريكيين حددوا امرأة صينية مقربة منه بوصفها عنصراً استخباراتياً يعمل لمصلحة بكين. واعترف جنسن هوانغ بـلعلاقة الغرامية في بيان صدر في 8 نوفمبر.

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