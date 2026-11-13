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كوشنر: تقدم كبير في التسوية الأوكرانية.. روسيا وأوكرانيا اتفقتا على إشراك أوروبا في الجولة المقبلة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 06:10 قراءة: 1 د, 52 ث
      
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن "تقدماً كبيراً" تحقق خلال 3 أيام من المحادثات الدبلوماسية المكثفة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.


وأكد كوشنر أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على توسيع المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل ممثلين عن أوروبا. وقال إن جدول المحادثات الجديدة وتفاصيل مسار التسوية سيُعلنان في القريب العاجل.


3 أيام من الجهود الدبلوماسية

وكتب كوشنر على منصة "إكس" أن ثلاثة أيام من "الجهود الدبلوماسية المكثفة" لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا انتهت. وأوضح أنه توجه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، عقب المحادثات الثلاثية مع الوفدين الروسي والأوكراني في أبوظبي، إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن للقاء فلاديمير زيلينسكي.


وأضاف أنهما أجريا في ختام اليوم مشاورات مع مستشاري الأمن القومي لـأوكرانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأيرلندا وبولندا.

وقال كوشنر إن جهداً كبيراً بُذل لاستئناف المفاوضات المباشرة بعد انقطاع دام أشهراً، وإنه تحقق "تقدم كبير" في فهم هواجس الطرفين وتحديد الحلول الممكنة ورسم الخطوات التالية. واعترف بأن "خلافات جوهرية" لا تزال قائمة، لكنه أكد أن الجانب الأمريكي متفائل بما تحقق.

وفي تصريح آخر، قال كوشنر إن أي تفاهمات محتملة بشأن الأمن في أوروبا لن تُعتمد قبل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

ويتكوف: ترامب مصمم على إنهاء الحرب

من جهته، قال ويتكوف أمام الصحفيين في دبلن إن الرئيس دونالد ترامب "مصمم" على بذل الجهود لـإنهاء الحرب، وإن هذه هي التعليمات التي أعطاها له ولـكوشنر. وأوضح أن المبعوثين سافرا إلى دبلن لإطلاع زيلينسكي مباشرة على الـ"نتائج الإيجابية" التي حققاها في محادثاتهما مع بوتين في موسكو.

وأضاف أن موعد الجولة التالية من المفاوضات حُدد بالفعل، وأن "اجتماعاً جديداً مدرجاً في الجدول"، من دون الكشف عن تاريخه، مؤكداً أن الجميع سيعمل "بجهد كبير جداً" لتحقيق هدف إحلال السلام.

مسار الجولة

وذكرت وكالة "تاس" أن طائرة المبعوثين غادرت دبلن بعد اللقاء مع زيلينسكي، نقلاً عن مصدر في مطار المدينة الدولي. وجرت الجولة بعد محادثات ثلاثية عُقدت في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، ومنها طار المبعوثان صباح الخميس إلى موسكو حيث استقبلهما بوتين، ثم إلى دبلن.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الملاحة الجوية أن المبعوثين وصلا إلى أبوظبي على متن طائرة رجال أعمال، ثم توجها إلى موسكو على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي. وفي طريق العودة من روسيا إلى أيرلندا، هبطا هبوطاً وسيطاً في هلسنكي وبدّلا الطائرة بأخرى تابعة أيضاً لـسلاح الجو الأمريكي.

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