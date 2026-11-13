3 أيام من الجهود الدبلوماسية



ويتكوف: ترامب مصمم على إنهاء الحرب



مسار الجولة



أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكيأنتحقق خلالمنبشأنوأكدأناتفقتا علىفيمنلتشمل. وقال إنوتفاصيلسيُعلنان فيوكتبعلى منصةأنمنلوقفبينانتهت. وأوضح أنه توجه مع، عقبمعفي، إلىللقاء، ثم إلىللقاءوأضاف أنهما أجريا في ختام اليوممعلـوقالإنبُذل لاستئنافبعد، وإنه تحققفيوتحديدورسم. واعترف بأنلا تزال قائمة، لكنه أكد أنبما تحقق.وفي تصريح آخر، قالإن أيبشأنلن تُعتمد قبل التوصل إلىبشأنمن جهته، قالأمام الصحفيين فيإنعلى بذل الجهود لـ، وإن هذه هيالتي أعطاها له ولـ. وأوضح أنسافرا إلىلإطلاعمباشرة علىالتي حققاها فيفيوأضاف أنمنحُدد بالفعل، وأن، من دون الكشف عن، مؤكداً أن الجميع سيعمللتحقيق هدفوذكرت وكالةأنغادرتبعد، نقلاً عن مصدر في. وجرتبعدعُقدت فييومي، ومنها طارصباحإلىحيث استقبلهما، ثم إلىونقلت الوكالة عن مصدر فيأنوصلا إلىعلى متن، ثم توجها إلىعلى متن. وفي طريق العودة منإلى، هبطافيوبدّلابأخرى تابعة أيضاً لـ