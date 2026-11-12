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إسرائيل تمنع جان لوك ميلانشون من دخول أراضيها وتصف موقفه بأنه "عدائي للغاية"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 22:26 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت إسرائيل، الخميس، منع جان لوك ميلانشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية" والمرشح اليساري الراديكالي للرئاسة الفرنسية، من دخول أراضيها، على خلفية مواقفه الداعمة لـلتحركات البحرية الهادفة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.


وامتد القرار ليشمل ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية للحركة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط اتهامات إسرائيلية لـلتشكيلة السياسية باتخاذ موقف وصفته بأنه "معادٍ للغاية لإسرائيل".





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "إسرائيل سترد بحزم على من يسعون للإضرار بها، ولن تسمح للأفراد الذين يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها بدخول البلاد".

وأشار البيان بصورة خاصة إلى دعم ميلانشون ما يُعرف بـ"أساطيل الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، معتبراً أن مواقف الحركة التي يقودها تتعارض مع مصالح إسرائيل.



وكان زعيم "فرنسا الأبية" قد قال إنه سيعمل على مواجهة ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، إلى جانب التصدي لـ"الضم التدريجي للضفة الغربية".

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