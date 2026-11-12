إسرائيل تمنع جان لوك ميلانشون من دخول أراضيها وتصف موقفه بأنه "عدائي للغاية"

أعلنت، الخميس،، زعيم حركة، من، على خلفية مواقفه الداعمة لـالهادفة إلى إيصالإلىوامتدليشملفي، وسطلـباتخاذ موقف وصفته بأنهوقالت، في بيان، إنوأشار البيان بصورة خاصة إلىما يُعرف بـالمتجهة إلى، معتبراً أنالتي يقودها تتعارض معوكانقد قال إنه سيعمل علىما وصفه بـ، إلى جانبلـ