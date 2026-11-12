"أليسار" يتجاوز 15 مليون مشاهدة و"يوتيوب ميوزيك" تحتفي بإليسا
حقّق ألبوم "أليسار" للفنانة اللبنانية إليسا أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من خمسة أيام على طرحه، بالتزامن مع احتفاء خاص من منصة "يوتيوب ميوزيك" بـلنجمة وألبومها الجديد.
واحتفت المنصة بـلألبوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صوراً لإليسا ودعت الجمهور إلى الاستماع إلى أعمالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة لنجمة بوب عربية.
ويأتي هذا الاحتفاء بالتزامن مع حضور لافت لأغنيات الألبوم على قوائم يوتيوب في عدد من الأسواق العربية والأجنبية.
"ما تلاقيناش" تتجاوز مليوني مشاهدة في مصرففي مصر، دخلت أغنيات الألبوم الـأربع عشرة قوائم المنصة، فيما تصدّرت أغنية "ما تلاقيناش" قائمة أغنيات الألبوم من حيث المشاهدات، متجاوزة مليوني مشاهدة.
وفي السعودية، دخلت ثماني أغنيات من الألبوم قوائم يوتيوب، مقابل خمس أغنيات في الإمارات، فيما ظهرت أغنيتان في القوائم السويدية، من بينهما "ما تلاقيناش" التي وصلت إلى قائمة أفضل 20 أغنية في البلاد.
وامتد التفاعل مع الألبوم إلى المغرب ولبنان وأستراليا، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات والسويد، في مؤشر إلى اتساع نطاق الاستماع إلى أعمال إليسا خارج المنطقة العربية.
14 أغنية طُرحت دفعة واحدةوقد أطلقت إليسا ألبومها الـرابع عشر "أليسار" في 5 نوفمبر، متضمناً 14 أغنية طرحتها دفعة واحدة، وتتناول موضوعات الحب والخيبة والحنين وتجاوز التجارب الصعبة والنمو الإنساني.
ويصدر الألبوم من خلال شركة إليسا الخاصة "إي ريكوردز"، ضمن شراكة مع شركة "بليف آرتيست سيرفيسز"، التي تتولى خدمات تطوير الفنانين وتوزيع أعمالهم الموسيقية على المستوى الدولي.
حملة "أنغامي إيليت"وسبق أن واكبت منصة "أنغامي" إطلاق الألبوم ضمن برنامجها "أنغامي إيليت"، من خلال حملة إعلانية شملت لوحات في مصر ولبنان والإمارات.
ويأتي الإصدار الجديد في مرحلة تواصل فيها إليسا تعزيز حضورها الفني بصورة مستقلة، مستندة إلى مسيرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في صناعة الموسيقى العربية.
واحتفت المنصة بـلألبوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صوراً لإليسا ودعت الجمهور إلى الاستماع إلى أعمالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة لنجمة بوب عربية.
ويأتي هذا الاحتفاء بالتزامن مع حضور لافت لأغنيات الألبوم على قوائم يوتيوب في عدد من الأسواق العربية والأجنبية.
"ما تلاقيناش" تتجاوز مليوني مشاهدة في مصرففي مصر، دخلت أغنيات الألبوم الـأربع عشرة قوائم المنصة، فيما تصدّرت أغنية "ما تلاقيناش" قائمة أغنيات الألبوم من حيث المشاهدات، متجاوزة مليوني مشاهدة.
وفي السعودية، دخلت ثماني أغنيات من الألبوم قوائم يوتيوب، مقابل خمس أغنيات في الإمارات، فيما ظهرت أغنيتان في القوائم السويدية، من بينهما "ما تلاقيناش" التي وصلت إلى قائمة أفضل 20 أغنية في البلاد.
وامتد التفاعل مع الألبوم إلى المغرب ولبنان وأستراليا، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات والسويد، في مؤشر إلى اتساع نطاق الاستماع إلى أعمال إليسا خارج المنطقة العربية.
14 أغنية طُرحت دفعة واحدةوقد أطلقت إليسا ألبومها الـرابع عشر "أليسار" في 5 نوفمبر، متضمناً 14 أغنية طرحتها دفعة واحدة، وتتناول موضوعات الحب والخيبة والحنين وتجاوز التجارب الصعبة والنمو الإنساني.
ويصدر الألبوم من خلال شركة إليسا الخاصة "إي ريكوردز"، ضمن شراكة مع شركة "بليف آرتيست سيرفيسز"، التي تتولى خدمات تطوير الفنانين وتوزيع أعمالهم الموسيقية على المستوى الدولي.
حملة "أنغامي إيليت"وسبق أن واكبت منصة "أنغامي" إطلاق الألبوم ضمن برنامجها "أنغامي إيليت"، من خلال حملة إعلانية شملت لوحات في مصر ولبنان والإمارات.
ويأتي الإصدار الجديد في مرحلة تواصل فيها إليسا تعزيز حضورها الفني بصورة مستقلة، مستندة إلى مسيرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في صناعة الموسيقى العربية.
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