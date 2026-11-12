Babnet   Latest update 20:02 Tunis

"أليسار" يتجاوز 15 مليون مشاهدة و"يوتيوب ميوزيك" تحتفي بإليسا

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af5f8c8e65b03.72963257_qkojmngeihflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 18:35 قراءة: 1 د, 25 ث
      
حقّق ألبوم "أليسار" للفنانة اللبنانية إليسا أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من خمسة أيام على طرحه، بالتزامن مع احتفاء خاص من منصة "يوتيوب ميوزيك" بـلنجمة وألبومها الجديد.


واحتفت المنصة بـلألبوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صوراً لإليسا ودعت الجمهور إلى الاستماع إلى أعمالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة لنجمة بوب عربية.


ويأتي هذا الاحتفاء بالتزامن مع حضور لافت لأغنيات الألبوم على قوائم يوتيوب في عدد من الأسواق العربية والأجنبية.


"ما تلاقيناش" تتجاوز مليوني مشاهدة في مصر

ففي مصر، دخلت أغنيات الألبوم الـأربع عشرة قوائم المنصة، فيما تصدّرت أغنية "ما تلاقيناش" قائمة أغنيات الألبوم من حيث المشاهدات، متجاوزة مليوني مشاهدة.

وفي السعودية، دخلت ثماني أغنيات من الألبوم قوائم يوتيوب، مقابل خمس أغنيات في الإمارات، فيما ظهرت أغنيتان في القوائم السويدية، من بينهما "ما تلاقيناش" التي وصلت إلى قائمة أفضل 20 أغنية في البلاد.

وامتد التفاعل مع الألبوم إلى المغرب ولبنان وأستراليا، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات والسويد، في مؤشر إلى اتساع نطاق الاستماع إلى أعمال إليسا خارج المنطقة العربية.

14 أغنية طُرحت دفعة واحدة

وقد أطلقت إليسا ألبومها الـرابع عشر "أليسار" في 5 نوفمبر، متضمناً 14 أغنية طرحتها دفعة واحدة، وتتناول موضوعات الحب والخيبة والحنين وتجاوز التجارب الصعبة والنمو الإنساني.

ويصدر الألبوم من خلال شركة إليسا الخاصة "إي ريكوردز"، ضمن شراكة مع شركة "بليف آرتيست سيرفيسز"، التي تتولى خدمات تطوير الفنانين وتوزيع أعمالهم الموسيقية على المستوى الدولي.

حملة "أنغامي إيليت"

وسبق أن واكبت منصة "أنغامي" إطلاق الألبوم ضمن برنامجها "أنغامي إيليت"، من خلال حملة إعلانية شملت لوحات في مصر ولبنان والإمارات.

ويأتي الإصدار الجديد في مرحلة تواصل فيها إليسا تعزيز حضورها الفني بصورة مستقلة، مستندة إلى مسيرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في صناعة الموسيقى العربية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339610

babnet

كل الأخبار...

20:02 - معين الشعباني: مباراة ليبيا تعدّ آخر فرصة لنا أمام جماهيرنا ولمسنا كل الحفاوة والمساندة من جماهيرنا العريضة في صفاقس
19:53 - بطولة المنستير للتحدي: معز الشرقي وعزيز الواقع يودعان المنافسة من الدور ثمن النهائي
19:47 - يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي: مباراة تونس حاسمة لكنها ليست مصيرية
19:35 - فيديو اليوم... لاعب مغمور... شايف روحو كريستيانو رونالدو! .
19:09 - مركز "إفادة" ينظم دورة تكوينية لفائدة جمعيات من القصرين وسيدي بوزيد حول أخطاء التصرف لدى الجمعيات وسبل تفاديها
18:50 - ولاية قفصة: جلسة عمل للمصادقة على مشروع المخطط المحلي للصمود والتكيّف مع التغيرات المناخية ببلدية المتلوي
18:35 - "أليسار" يتجاوز 15 مليون مشاهدة و"يوتيوب ميوزيك" تحتفي بإليسا
18:27 - طقس الليلة: سحب عابرة بأغلب المناطق
18:27 - مقتل 4 عسكريين أتراك إثر سقوط مروحية عسكرية في ولاية مالاتيا
18:22 - انطلاق الايام الفرنكوفونية الاولى للتخدير والانعاش لدى الاطفال بجزيرة جربة بمشاركة دولية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
28°-15
25°-16
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab