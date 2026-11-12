مقتل 4 عسكريين أتراك إثر سقوط مروحية عسكرية في ولاية مالاتيا

أُعلن عن مقتل أربعة عسكريين أتراك كانوا على متن مروحية عسكرية من طراز S-70، سقطت في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد، فيما تواصل السلطات التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.وأوضحت السلطات أنها أرسلت عددا من فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، بالتزامن مع مباشرة عمليات البحث والإنقاذ، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات سقوط المروحية والوقوف على أسبابه.وتعد مروحية S-70 من الطائرات العسكرية متعددة المهام، التي تنتجها شركة "سيكورسكي" الأمريكية، وتعرف في الخدمة العسكرية الأمريكية باسم UH-60 بلاك هوك، وهي من المروحيات متوسطة الحجم، المصممة لتنفيذ مهام النقل العسكري والإسناد والعمليات الميدانية.وتستخدم القوات المسلحة في عدد من الدول هذه المروحية، بما فيها تركيا، نظرا لقدرتها على تنفيذ مهام متنوعة، تشمل نقل الجنود والمعدات، والإخلاء الطبي، ودعم العمليات العسكرية واللوجستية.ويأتي الحادث ليسلط الضوء على المروحيات متعددة المهام التي تشكل جزءا أساسيا من قدرات النقل والإسناد لدى القوات المسلحة التركية، فيما لم تتضح بعد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى سقوط المروحية، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل الرسمية بشأن الحادث.