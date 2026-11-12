استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هونغ

أعلنت شركة «إنفيديا» الأمريكية، اليوم الخميس، مغادرة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ منصبه، في تطور مفاجئ يأتي بعد أيام من تصاعد الضغوط والتحقيقات المرتبطة بفضيحة علاقات عاطفية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس إدارة الشركة لبحث مستقبل هوانغ، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأحد أبرز مهندسي نجاح الشركة وتحولها إلى عملاق عالمي في مجال الرقائق الإلكترونية.وتعود الأزمة إلى اعتراف هوانغ، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، مقدما اعتذاره لعائلته وزملائه. وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن ارتباطه بسيدة الأعمال أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسpeed» السنغافورية، لا تربطها به صلة قرابة.وأثارت القضية اهتمام السلطات الأمريكية، بعد ورود مزاعم تفيد بأن أليس هوانغ يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وبأنها ربما سعت إلى الحصول على معلومات تتعلق بشركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي. وقد فتح مجلس إدارة الشركة تحقيقا مستقلا للتثبت مما إذا كان هوانغ قد تعرض بالفعل لمحاولة استهداف من جهة استخباراتية أجنبية، وما إذا كانت معلومات حساسة قد تعرضت للاختراق.وزادت الأزمة تعقيدا عقب تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن علاقة عاطفية ثانية لهوانغ مع مسؤولة تنفيذية تعمل داخل شركة «إنفيديا» وترفع تقاريرها إليه مباشرة، وهو ما أثار تساؤلات إضافية بشأن تضارب المصالح والضوابط المهنية داخل الشركة.وكانت التقارير المتعلقة بالعلاقات العاطفية والشبهات الأمنية قد وضعت مستقبل هوانغ على رأس الشركة على المحك، وسط ضغوط على مجلس الإدارة لاتخاذ موقف بشأن استمراره في منصبه.ويُعد جينسن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاما، أحد أبرز رواد صناعة التكنولوجيا، إذ أسس «إنفيديا» قبل أكثر من ثلاثة عقود، وقادها لتصبح من أهم الشركات العالمية في تطوير المعالجات والرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وبموجب الترتيبات المعلنة، ستتولى المديرة المالية للشركة كوليت كريس مهام الرئيسة التنفيذية بالنيابة، إلى حين اختيار خلف دائم لهوانغ.