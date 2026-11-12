تهديد قنابل يستهدف مدارس إيطاليا لليوم الثاني على التوالي
أعلنت إيطاليا عن إجراءات أمنية جديدة للتعامل مع إنذارات القنابل الجماعية، بعد إخلاء مدارس وإغلاقها في أنحاء البلاد إثر تلقي نحو 6300 تهديد.
وأُبلغ عن مزيد من الإنذارات في إيطاليا الخميس، وأُغلقت بعض المدارس مرة أخرى، بعد أن أُخلت مدارس في أنحاء البلاد الأربعاء إثر تلقي نحو 6300 منها تهديدات بوجود قنابل، في أحدث حلقة من سلسلة خدع وهجمات إلكترونية استهدفت مؤخراً مدارس ومتاجر كبرى وبنوك دماء وأنظمة حركة جوية وهيئات بث في أنحاء أوروبا.
إخلاء واسع واضطرابوأُغلقت مدارس كثيرة فور تلقي التحذيرات، ما أحدث اضطراباً واسعاً إذ سارع الآباء لاستلام أطفالهم وانتشر القلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة روما إن بلاغات عن تهديدات وردت من عدد من المدارس وإن كانت على نطاق أصغر مما كان عليه الحال الأربعاء، وإنه لم يكن هناك ما يثبتها.
إجراءات جديدة: عدم الإخلاء دون دليل ملموسوقالت الحكومة الإيطالية الخميس إنها ستقدم إجراءات جديدة للتعامل مع الإنذارات الأمنية، بما في ذلك رسائل التهديد الجماعية بالبريد الإلكتروني، لن تُخلي بموجبها المباني بشكل عام إلا إذا وُجد دليل ملموس على وجود خطر.
واستدعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زعماء المعارضة إلى مكتبها للتباحث حول كيفية التعامل مع حوادث مماثلة، وقال مكتبها إنه لا ينبغي إخلاء المباني في غياب عناصر ملموسة تتجاوز مجرد تلقي بريد إلكتروني جماعي تشير إلى وجود خطر حقيقي.
انتقادات للمعارضةوبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين، قال زعماء المعارضة من الوسط واليسار إن على الحكومة أن تتقدم بـمقترحات لمعالجة مثل هذه التهديدات، لكنهم انتقدوا ميلوني بسبب ما وصفوه بـلاستثمار غير الكافي في الأمن السيبراني.
وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، زعيم حزب إيطاليا فيفا الوسطي، إنه كان يمكن التعامل مع إنذار الأمس باستخدام برنامج مكافحة فيروسات جيد، متسائلاً عن كيفية إنفاق المال حتى الآن.
استجابة إيطاليا الأكبرولم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة المستهدفة في الحملة، لكن استجابتها الأولية أحدثت اضطراباً أكبر، إذ قالت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا إن مدارس كثيرة تلقت رسائل تهديد مماثلة من الخارج، لكنها صنفتها خدعاً وسمحت بـاستمرار الدروس.
وأُبلغ عن مزيد من الإنذارات في إيطاليا الخميس، وأُغلقت بعض المدارس مرة أخرى، بعد أن أُخلت مدارس في أنحاء البلاد الأربعاء إثر تلقي نحو 6300 منها تهديدات بوجود قنابل، في أحدث حلقة من سلسلة خدع وهجمات إلكترونية استهدفت مؤخراً مدارس ومتاجر كبرى وبنوك دماء وأنظمة حركة جوية وهيئات بث في أنحاء أوروبا.
إخلاء واسع واضطرابوأُغلقت مدارس كثيرة فور تلقي التحذيرات، ما أحدث اضطراباً واسعاً إذ سارع الآباء لاستلام أطفالهم وانتشر القلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة روما إن بلاغات عن تهديدات وردت من عدد من المدارس وإن كانت على نطاق أصغر مما كان عليه الحال الأربعاء، وإنه لم يكن هناك ما يثبتها.
إجراءات جديدة: عدم الإخلاء دون دليل ملموسوقالت الحكومة الإيطالية الخميس إنها ستقدم إجراءات جديدة للتعامل مع الإنذارات الأمنية، بما في ذلك رسائل التهديد الجماعية بالبريد الإلكتروني، لن تُخلي بموجبها المباني بشكل عام إلا إذا وُجد دليل ملموس على وجود خطر.
واستدعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زعماء المعارضة إلى مكتبها للتباحث حول كيفية التعامل مع حوادث مماثلة، وقال مكتبها إنه لا ينبغي إخلاء المباني في غياب عناصر ملموسة تتجاوز مجرد تلقي بريد إلكتروني جماعي تشير إلى وجود خطر حقيقي.
انتقادات للمعارضةوبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين، قال زعماء المعارضة من الوسط واليسار إن على الحكومة أن تتقدم بـمقترحات لمعالجة مثل هذه التهديدات، لكنهم انتقدوا ميلوني بسبب ما وصفوه بـلاستثمار غير الكافي في الأمن السيبراني.
وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، زعيم حزب إيطاليا فيفا الوسطي، إنه كان يمكن التعامل مع إنذار الأمس باستخدام برنامج مكافحة فيروسات جيد، متسائلاً عن كيفية إنفاق المال حتى الآن.
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