إخلاء واسع واضطراب



إجراءات جديدة: عدم الإخلاء دون دليل ملموس



انتقادات للمعارضة



استجابة إيطاليا الأكبر



أعلنتعنللتعامل مع، بعدفي أنحاء البلاد إثر تلقي نحووأُبلغ عن مزيد منفي إيطاليا، وأُغلقت بعض المدارس مرة أخرى، بعد أن أُخلت مدارس في أنحاء البلادإثر تلقي نحومنها، في أحدث حلقة من سلسلةاستهدفت مؤخراًفي أنحاءوأُغلقت مدارس كثيرة فور تلقي، ما أحدثإذ سارعلاستلام أطفالهم وانتشرعبروقالتإن بلاغات عنوردت من عدد من المدارس وإن كانت علىمما كان عليه الحال، وإنهوقالتالخميس إنها ستقدمللتعامل مع، بما في ذلك، لن تُخلي بموجبهابشكل عام إلا إذا وُجدعلى وجودواستدعتإلى مكتبها للتباحث حول كيفية التعامل مع حوادث مماثلة، وقال مكتبها إنهفي غيابتتجاوز مجرد تلقيتشير إلى وجودوبعدالذي استمر، قالمنإن على الحكومة أن تتقدم بـلمعالجة مثل هذه، لكنهم انتقدوابسبب ما وصفوه بـفيوقال، زعيم حزبالوسطي، إنه كان يمكن التعامل معباستخدام، متسائلاً عن كيفيةحتى الآن.ولم تكنالدولة الوحيدة المستهدفة في، لكنأحدثت، إذ قالت السلطات فيإن مدارس كثيرة تلقتمن، لكنها صنفتهاوسمحت بـ