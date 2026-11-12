الكويت.. الإعدام لمصرية وابنها مع مواطن كويتي

قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام مواطن كويتي وسيدة مصرية وابنها، بعد إدانتهم في قضية اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وغسل الأموال.وامتنعت المحكمة عن عقاب متهم رابع بكفالة قدرها 500 دينار، مع إلزامه بحسن السلوك لمدة عامين.وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين الثلاثة الأوائل بغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، بلغت قيمتها 73 ألفًا و830 دينارًا، عبر تحويلات مالية من خلال شركات الصرافة إلى المتهم الثاني الموجود في مصر، إلى جانب حيازة الكوكايين ومادة البريجابالين بقصد الاتجار والتعاطي.وكشفت تحريات المباحث عن ضبط المتهم الأول متلبسًا ببيع 3 غرامات من الكوكايين مقابل 360 دينارًا في مواقف جمعية الزهراء التعاونية، كما عُثر داخل مسكنه على كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، و110 كبسولات، و4 موازين حساسة، ومبالغ مالية.وبحسب ما ورد في التحقيقات، أقر المتهم بأن المتهم الثاني كان يدير عمليات البيع من خارج البلاد عبر تطبيق سناب شات، فيما كانت والدته، المتهمة الثالثة، تتولى تسلّم المواد المخدرة وإيصالها إليه، ثم تحويل حصيلة المبيعات إلى مصر عبر شركات الصرافة.كما أسفر تفتيش منزل المتهمة الثالثة عن ضبط كميات من الكبسولات المؤثرة عقليًا، بينما وُجه إلى المتهم الرابع اتهام بتقديم مادة البريجابالين لها دون مقابل بقصد التعاطي.