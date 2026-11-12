غينزبورغ: اللقاح الروسي قد يحوّل السرطان إلى مرض قابل للسيطرة عليه
أعلن ألكسندر غينزبورغ، المدير العلمي لـمركز "غاماليا" الروسي الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن السرطان قد يتحول إلى مرض يمكن السيطرة عليه بفضل اللقاح الروسي.
وقال غينزبورغ في تصريح لقناة "MASH" الروسية على تليغرام: "وفقاً للأطباء، فقد يصبح السرطان مرضاً قابلاً للسيطرة عليه، وقد يصبح علاجه سهلاً كعلاج داء السكري. ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة العلاج بلقاح روسي للسرطان بمقدار 7 إلى 8 أضعاف".
اختفاء النقائل لدى المريض الأولونوّه العالم إلى أن اللقاح الروسي ضد الأورام يُظهر نتائج واعدة، وأن "النقائل السرطانية لدى المريض الأول اختفت بعد تلقيه العلاج، ولم تظهر لدى المريض أي أورام جديدة منذ أربعة أشهر"، وستتم متابعة حالته لمدة ثلاث سنوات أخرى، إذ يساعد اللقاح جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها.
وأضاف: "تبلغ تكلفة هذا العلاج حالياً حوالي 7 ملايين روبل للشخص الواحد. ولخفض التكلفة، يقول العلماء إنه سيتم افتتاح ثلاثة مصانع جديدة بحلول منتصف عام 2027 لإنتاج مكونات الدواء بشكل مستقل".
"علاج روتيني كزيارة طبيب الأسنان"واختتم بالقول: "يتوقع المطورون أن يصبح علاج السرطان إجراءً روتينياً، كزيارة طبيب الأسنان. حالياً، يخضع عدد قليل فقط من المرضى لهذا العلاج".
تجارب على عدة أنواع من اللقاحاتتعمل روسيا على تطوير واختبار عدة أنواع من اللقاحات لعلاج السرطان، وكان غينزبورغ قد أعلن في أفريل الماضي أن أول مريض تلقى اللقاح الروسي التجريبي لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما)، وأشار مطلع أوت الفائت إلى أن حالة المريض، البالغ من العمر 60 عاماً، شهدت تحسناً ملحوظاً، مع ظهور استجابة مناعية جيدة للقاح.
وذكرت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، في جوان الماضي أن الخبراء الروس استكملوا التجارب ما قبل السريرية على لقاح لـأورام الدماغ.
من جانبه، أشار ألكسندر غينزبورغ في أوت أيضاً إلى أن روسيا تخطط لتطوير ثلاثة لقاحات جديدة للسرطان: لقاح لـسرطان المثانة، وسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، وسرطان القولون والمستقيم.
وقال غينزبورغ في تصريح لقناة "MASH" الروسية على تليغرام: "وفقاً للأطباء، فقد يصبح السرطان مرضاً قابلاً للسيطرة عليه، وقد يصبح علاجه سهلاً كعلاج داء السكري. ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة العلاج بلقاح روسي للسرطان بمقدار 7 إلى 8 أضعاف".
اختفاء النقائل لدى المريض الأولونوّه العالم إلى أن اللقاح الروسي ضد الأورام يُظهر نتائج واعدة، وأن "النقائل السرطانية لدى المريض الأول اختفت بعد تلقيه العلاج، ولم تظهر لدى المريض أي أورام جديدة منذ أربعة أشهر"، وستتم متابعة حالته لمدة ثلاث سنوات أخرى، إذ يساعد اللقاح جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها.
وأضاف: "تبلغ تكلفة هذا العلاج حالياً حوالي 7 ملايين روبل للشخص الواحد. ولخفض التكلفة، يقول العلماء إنه سيتم افتتاح ثلاثة مصانع جديدة بحلول منتصف عام 2027 لإنتاج مكونات الدواء بشكل مستقل".
"علاج روتيني كزيارة طبيب الأسنان"واختتم بالقول: "يتوقع المطورون أن يصبح علاج السرطان إجراءً روتينياً، كزيارة طبيب الأسنان. حالياً، يخضع عدد قليل فقط من المرضى لهذا العلاج".
تجارب على عدة أنواع من اللقاحاتتعمل روسيا على تطوير واختبار عدة أنواع من اللقاحات لعلاج السرطان، وكان غينزبورغ قد أعلن في أفريل الماضي أن أول مريض تلقى اللقاح الروسي التجريبي لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما)، وأشار مطلع أوت الفائت إلى أن حالة المريض، البالغ من العمر 60 عاماً، شهدت تحسناً ملحوظاً، مع ظهور استجابة مناعية جيدة للقاح.
وذكرت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، في جوان الماضي أن الخبراء الروس استكملوا التجارب ما قبل السريرية على لقاح لـأورام الدماغ.
من جانبه، أشار ألكسندر غينزبورغ في أوت أيضاً إلى أن روسيا تخطط لتطوير ثلاثة لقاحات جديدة للسرطان: لقاح لـسرطان المثانة، وسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، وسرطان القولون والمستقيم.
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