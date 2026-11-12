اختفاء النقائل لدى المريض الأول



"علاج روتيني كزيارة طبيب الأسنان"



تجارب على عدة أنواع من اللقاحات



أعلن، المدير العلمي لـ، أنقد يتحول إلىبفضلوقال غينزبورغ في تصريح لقناةالروسية علىونوّه العالم إلى أنيُظهر، وأن، وستتم متابعة حالته لمدة، إذ يساعدجهازعلى التعرف علىوتدميرها.وأضاف:واختتم بالقول:تعملعلى تطوير واختبارلعلاج، وكانقد أعلن فيالماضي أنتلقىلعلاج، وأشار مطلعالفائت إلى أن حالة المريض، البالغ من العمر، شهدت، مع ظهورللقاح.وذكرت، رئيسة، فيالماضي أناستكملواعلى لقاح لـمن جانبه، أشارفيأيضاً إلى أنتخطط لتطوير: لقاح لـ، و، و