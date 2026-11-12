مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً اليوم الخميس إقالة مدربه مايكل كاريك بسبب تراجع النتائج.
وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه "اتخذ هذا القرار الصعب للغاية بعد البداية المخيبة للآمال للفريق في الموسم الحالي"، مشيراً إلى أن التغيير أصبح ضرورياً من أجل تحقيق طموحات النادي.
وأضاف البيان أن كاريك "سيظل دائماً أحد أساطير مانشستر يونايتد"، مشيداً بـالتزامه واحترافيته خلال فترة عمله مع الفريق، ومؤكداً أن قيادته وإنجازاته في الموسم الماضي ستظل محل تقدير واعتزاز.
وأشار النادي إلى أنه يعتزم تعيين مدرب دائم خلفاً لـكاريك في أسرع وقت ممكن.
وكان كاريك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد مطلع العام الجاري، وقاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق 12 انتصاراً في آخر 17 مباراة من موسم 2025-2026.
وفي الموسم الحالي 2026-2027، يعاني مانشستر يونايتد، البطل التاريخي لـلدوري الإنجليزي الممتاز بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقباً، من انطلاقة كارثية في المسابقة، حيث يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب البطولة برصيد 8 نقاط فقط، بعد خوضه مبارياته العشر الأولى بالبطولة العريقة، حيث حقق انتصاراً وحيداً مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.
ويعتبر هذا هو أدنى مركز يصل إليه مانشستر يونايتد في هذه المرحلة من موسم الدوري الإنجليزي منذ موسم 1986-1987، حين كان يحتل المركز العشرين، قبل مجيء السير أليكس فيرغسون لتولي تدريب الفريق.
وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه "اتخذ هذا القرار الصعب للغاية بعد البداية المخيبة للآمال للفريق في الموسم الحالي"، مشيراً إلى أن التغيير أصبح ضرورياً من أجل تحقيق طموحات النادي.
وأضاف البيان أن كاريك "سيظل دائماً أحد أساطير مانشستر يونايتد"، مشيداً بـالتزامه واحترافيته خلال فترة عمله مع الفريق، ومؤكداً أن قيادته وإنجازاته في الموسم الماضي ستظل محل تقدير واعتزاز.
وأشار النادي إلى أنه يعتزم تعيين مدرب دائم خلفاً لـكاريك في أسرع وقت ممكن.
We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026
وكان كاريك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد مطلع العام الجاري، وقاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق 12 انتصاراً في آخر 17 مباراة من موسم 2025-2026.
وفي الموسم الحالي 2026-2027، يعاني مانشستر يونايتد، البطل التاريخي لـلدوري الإنجليزي الممتاز بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقباً، من انطلاقة كارثية في المسابقة، حيث يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب البطولة برصيد 8 نقاط فقط، بعد خوضه مبارياته العشر الأولى بالبطولة العريقة، حيث حقق انتصاراً وحيداً مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.
ويعتبر هذا هو أدنى مركز يصل إليه مانشستر يونايتد في هذه المرحلة من موسم الدوري الإنجليزي منذ موسم 1986-1987، حين كان يحتل المركز العشرين، قبل مجيء السير أليكس فيرغسون لتولي تدريب الفريق.
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