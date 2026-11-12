مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026



أعلن ناديالإنجليزي رسمياً اليوم الخميسبسببوقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه، مشيراً إلى أنأصبح ضرورياً من أجل تحقيقوأضاف البيان أن، مشيداً بـخلال فترة عمله مع الفريق، ومؤكداً أنفيستظل محلوأشار النادي إلى أنه يعتزم تعيينخلفاً لـفيوكانقد تولى تدريبمطلع، وقاد الفريق إلى احتلالفي، بعدما حققفيمنوفي، يعانيلـبالاشتراك معبرصيد، منفي المسابقة، حيث يقبع في(الثالث من القاع) بترتيب البطولة برصيد، بعد خوضهبالبطولة العريقة، حيث حققمقابلويعتبر هذا هويصل إليهفي هذه المرحلة من موسممنذ، حين كان يحتل، قبل مجيءلتولي تدريب الفريق.