ترامب يتهم الديمقراطيين بالفساد ويؤكد تنازله عن راتبه الرئاسي

اتهمبـفي الولايات التي يسيطر عليها، قائلاً إنيحاولون صرف الانتباه عنعبر توجيهلإدارته.وكتب ترامب في منصتهوأضافأنيستخدمون هذهلصرف الانتباه عما وصفه بـفيوولايات أمريكية أخرى.وفي سياق متصل، شددعلى أنه، مؤكداً أنهخلالوأظهرتفي الولايات المتحدة، التي اختار فيها الأمريكيون جميع أعضاءالسيطرة علىكماعلناً بفوزهم، مشيراً إلى أنكانوا سيحققونلو شارك هو شخصياً في