ترامب يتهم الديمقراطيين بالفساد ويؤكد تنازله عن راتبه الرئاسي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي بـالفساد الواسع في الولايات التي يسيطر عليها، قائلاً إن الديمقراطيين يحاولون صرف الانتباه عن تجاوزاتهم عبر توجيه اتهامات لإدارته.
وكتب ترامب في منصته "تروث سوشيال": "الحزب الديمقراطي يفعل كل ما في وسعه لصرف الانتباه عن الفساد الواسع في الولايات الزرقاء (الديمقراطية)، مكرراً باستمرار أن إدارة ترامب فاسدة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيين يستخدمون هذه الاتهامات لصرف الانتباه عما وصفه بـسرقات غير مسبوقة في مينيسوتا وكاليفورنيا وولايات أمريكية أخرى.
وفي سياق متصل، شدد ترامب على أنه لا يتقاضى راتباً رئاسياً، مؤكداً أنه تنازل عنه خلال ولايته الأولى.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي اختار فيها الأمريكيون جميع أعضاء مجلس النواب الـ435 و35 عضواً في مجلس الشيوخ، خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس.
كما هنّأ ترامب الديمقراطيين علناً بفوزهم، مشيراً إلى أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو شارك هو شخصياً في الانتخابات.
وكتب ترامب في منصته "تروث سوشيال": "الحزب الديمقراطي يفعل كل ما في وسعه لصرف الانتباه عن الفساد الواسع في الولايات الزرقاء (الديمقراطية)، مكرراً باستمرار أن إدارة ترامب فاسدة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيين يستخدمون هذه الاتهامات لصرف الانتباه عما وصفه بـسرقات غير مسبوقة في مينيسوتا وكاليفورنيا وولايات أمريكية أخرى.
وفي سياق متصل، شدد ترامب على أنه لا يتقاضى راتباً رئاسياً، مؤكداً أنه تنازل عنه خلال ولايته الأولى.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي اختار فيها الأمريكيون جميع أعضاء مجلس النواب الـ435 و35 عضواً في مجلس الشيوخ، خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس.
كما هنّأ ترامب الديمقراطيين علناً بفوزهم، مشيراً إلى أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو شارك هو شخصياً في الانتخابات.
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