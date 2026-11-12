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حارس ضريح الجندي المجهول يوبّخ وفد وزير الحرب الأمريكي بسبب الضحك

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 12:51 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وبّخ جندي أمريكي مكلف بحراسة ضريح الجندي المجهول بمقبرة أرلينغتون، وفد وزير الحرب بيت هيغسيث، بعد سماع ضحكات أثناء التقاطهم صورا على درجات النصب التذكاري، عقب مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى.


وطالب الحارس، من مسافة بعيدة، جميع الزوار بالحفاظ على الصمت والاحترام في الموقع، دون اعتبار لمناصبهم.


وأثار الموقف جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مشيد بانضباط الجندي وصرامته، ومنتقد لسلوك الوزير ومرافقيه، فيما اعتبر البنتاغون أن تصرف الحارس كان «صائبا ويستحق الاحترام»، مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعد الموقع من الجميع دون استثناء.


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