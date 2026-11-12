حارس ضريح الجندي المجهول يوبّخ وفد وزير الحرب الأمريكي بسبب الضحك

A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be heard, and the soldier guarding the tomb shouted: “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

وبّخ جندي أمريكي مكلف بحراسة ضريح الجندي المجهول بمقبرة أرلينغتون، وفد وزير الحرب بيت هيغسيث، بعد سماع ضحكات أثناء التقاطهم صورا على درجات النصب التذكاري، عقب مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى.وطالب الحارس، من مسافة بعيدة، جميع الزوار بالحفاظ على الصمت والاحترام في الموقع، دون اعتبار لمناصبهم.وأثار الموقف جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مشيد بانضباط الجندي وصرامته، ومنتقد لسلوك الوزير ومرافقيه، فيما اعتبر البنتاغون أن تصرف الحارس كان «صائبا ويستحق الاحترام»، مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعد الموقع من الجميع دون استثناء.