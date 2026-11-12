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مصر: بلوغر تجبر خادمة مسيحية على القسم على المصحف والأخيرة تُلقيه أرضاً

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 11:41 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تقدّم المحامي المصري مجدي جورج بـبلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوغر المصرية لي لي فؤاد، على خلفية مقطع فيديو مسيء للقرآن.


وتظهر في الفيديو سيدة من جنسية إفريقية، قيل إنها تعمل لدى البلوغر، وهي تُلقي المصحف الشريف على الأرض، عقب مطالبتها بـالقسم عليه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين.



وأوضح مقدم البلاغ أن المشاهد المتداولة تتضمن، بحسب ما جاء في بلاغه، إساءة للمقدسات الدينية وعدم احترام للقرآن الكريم، مطالباً بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.


وطالب جورج بـفحص الفيديو والتحقق من صحته وظروف تصويره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، فيما يُنتظر أن تفحص الجهات المختصة البلاغ للوقوف على حقيقة الواقعة ومدى وجود شبهة جريمة من عدمها.


وبحسب تفاصيل الواقعة التي أثارت استياءً عارماً، دارت أحداث الفيديو حول خلاف حاد مزعوم بين البلوغر وخادمتها التي تنتمي إلى الديانة المسيحية، انتهى بقيام البلوغر بمنح المصحف الشريف للخادمة لـلقسم عليه، لتقوم الأخيرة بـإلقائه على الأرض عمداً. وركّزت الكاميرا بوضوح على المصحف الملقى أرضاً، وسط صيحات متكررة من البلوغر لتأجيج المشاعر الدينية وجذب تفاعل الجمهور.


وأثار هذا الأسلوب الاستفزازي موجة انتقادات حادة من مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن الفيديو يعتمد على اللعب بالمقدسات الدينية وإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين كوسيلة رخيصة لـلركوب على الترند وزيادة نسب المشاهدة وحصد الأرباح المالية عبر المنصات الإلكترونية، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حازمة ضد صناع المحتوى الذين يتجرؤون على الثوابت الدينية والنسيج الاجتماعي من أجل الشهرة والربح السريع.

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