مصر: بلوغر تجبر خادمة مسيحية على القسم على المصحف والأخيرة تُلقيه أرضاً

تقدّم المحامي المصريبـإلىضد، على خلفيةوتظهر في الفيديو، قيل إنها تعمل لدى، وهي، عقب مطالبتها بـ، في واقعة أثارتبين المتابعين.وأوضح مقدم البلاغ أنتتضمن، بحسب ما جاء في بلاغه،، مطالباً بفتحلكشفوتحديدوطالببـوالتحقق من، واتخاذحال ثبوت وجود، فيما يُنتظر أن تفحصالبلاغ للوقوف علىومدى وجودمن عدمها.وبحسب تفاصيل الواقعة التي أثارت، دارت أحداث الفيديو حولبينالتي تنتمي إلى، انتهى بقيامبمنحللخادمة لـ، لتقوم الأخيرة بـ. وركّزتبوضوح على، وسطمنلتأجيجوجذبوأثار هذاموجةمن مختلف، الذين اعتبروا أن الفيديو يعتمد علىوإثارةبينكوسيلة رخيصة لـوزيادةوحصدعبر المنصات الإلكترونية، مطالبينباتخاذضدالذين يتجرؤون علىمن أجل